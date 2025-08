Trump abre la posibilidad de indultar a los controversiales Ghislaine Maxwell y George Santos

El destino de Ghislaine Maxwell, condenada a prisión por ser cómplice de dirigir una red de prostitución, así como el del exrepresentante George Santos, quien recientemente ingresó a la cárcel como responsable de 23 cargos relacionados con fraude y robo de identidad, podría dar un giro ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump les otorgue un indulto que les permita recuperar su libertad.

En 2022, la francesa Ghislaine Noelle Marion Maxwell fue declarada culpable por haber sido parte del esquema de abuso sexual utilizado por el financiero Jeffrey Edward Epstein y por ello se determinó que debía pasar 20 años tras las rejas.

Sin embargo, recientemente su abogado presentó una apelación ante la Corte Suprema.

Con respecto a George Anthony Devolder Santos, exrepresentante republicano, aceptó ser culpable de 23 cargos en su contra, entre los que destacan fraude electrónico y robo de identidad.

Debido a ello, la semana pasada ingresó a la Correccional Federal (FCI) de Fairton, Nueva Jersey, donde permanecerá más de siete años.

Sobre ambos casos, durante una entrevista concedida a Newsmax, Donald Trump señaló que, aun cuando no le han solicitado el indulto, él está facultad de concedérselos si así lo considera.

“Tengo derecho a conceder indultos. He concedido indultos antes, pero nadie me lo ha pedido”, expresó.

En relación al caso del rapero Sean John Combs —conocido en el ambiente artístico como Diddy— a quien se le acusado de dirigir una extensa operación de tráfico sexual, pero sólo se le condenó por dos cargos de transporte para la prostitución de su exnovia, la cantante Cassie Ventura, y otra mujer conocida como “Jane”, el presidente considera compleja la opción de poder indultarlo.

“Era muy amigo suyo. Me llevaba muy bien con él, y parecía una buena persona. No lo conocía bien, pero cuando me postulé, fue muy hostil, hizo unas declaraciones terribles, así que no sé, lo hace es más difícil”, enfatizó.

Cabe señalar que una de las primeras acciones llevadas a cabo por el republicano de 79 años en su regreso a Washington fue haber firmado una orden para indultar a cerca de 1,600 personas que fueron procesadas por distintos delitos relacionados con la irrupción al Capitolio, el 6 de enero de 2021.

