Representante de Sean Diddy Combs niega que el rapero haya consumido alcohol en prisión

Sean “Diddy” Combs, quien la semana celebró su cumpleaños 56, se encuentra en medio de una controversia tras ser acusado de consumir alcohol casero dentro de la prisión federal Fort Dix, en Nueva Jersey.

De acuerdo con TMZ, Diddy habría sido sorprendido con una bebida casera fermentada con manzanas, azúcar y refresco, la cual produce alcohol. Esto causó revuelo en redes sociales, por lo que el representante del rapero desmintió las acusaciones.

A través de una publicación en la cuenta de X del rapero, que luego fue eliminada, el representante de Diddy negó los rumores.

“Los rumores que afirman que el Sr. Combs fue sorprendido con alcohol son completamente falsos. Su único objetivo es convertirse en la mejor versión de sí mismo y regresar con su familia”, decía la publicación.

En una entrevista con la revista People, el portavoz del rapero aseguró que Diddy no infringió ninguna regla penitenciaria y que su sobriedad y disciplina son prioritarias y las está aplicando con seriedad.

Asimismo, indicó que, aunque es normal que surjan rumores durante la estancia en prisión, especialmente en la primera semana en Fort Dix, pide respeto a la privacidad del artista para que pueda concentrarse en su desarrollo personal y avanzar en paz.

El pasado 3 de octubre, Sean “Diddy” Combs fue sentenciado en Nueva York a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.

Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Recientemente, el rapero fue trasladado del Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la base militar Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumplirá su condena.

