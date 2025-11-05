¿Cómo pasó Sean “Diddy” Combs  su cumpleaños en prisión?

Sean “Diddy” Combs celebró su 56 cumpleaños de manera muy diferente a años anteriores, ya que lo pasó tras las rejas en la Institución Correccional Federal de Fort Dix en Nueva Jersey, donde permanece detenido sin derecho a fianza mientras enfrenta un juicio por cargos graves.

A diferencia de sus históricas y lujosas fiestas rodeado de celebridades, ahora su “celebración” se limitó a un menú especial de comidas ofrecido en prisión.

De acuerdo con Page Six, el desayuno de Diddy incluyó avena, fruta, galletas, pan integral y una porción de pastel, acompañado de leche desnatada, en vista de que el café solo está permitido los fines de semana.

Para el almuerzo hubo tacos de pollo, pizza de queso o chili con tres tipos de frijoles, junto con ejotes, arroz y ensalada de col. Por último, el menú de la cena fue más sustancioso: pavo, arroz frito, zanahorias, frijoles negros y pan integral, además de golosinas como chocolate caliente.

Este menú especial en prisión fue la única forma que tuvo el rapero para celebrar su cumpleaños 56 en su celda de aproximadamente 2.7 metros cuadrados.

Sean “Diddy” Combs, sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras haber sido declarado culpable por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, fue trasladado del Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la base militar Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumplirá su condena.

El pasado 3 de octubre, Sean “Diddy” Combs fue sentenciado en Nueva York a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.

Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

