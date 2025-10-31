Sean “Diddy” Combs es trasladado a la prisión federal de Nueva Jersey para cumplir su condena

A poco más de un año de permanecer bajo custodia policial en el centro de detención de Brooklyn, el rapero Sean “Diddy” Combs fue trasladado a una prisión federal en la que cumplirá la sentencia de 4 años y 2 meses que se dictó a principios del mes de octubre.

De acuerdo con el portal TMZ, el empresario musical fue reubicado en la cárcel de baja seguridad Fort Dix, en Nueva Jersey, durante la madrugada de este jueves 31 de octubre, siguiendo un estricto protocolo de seguridad.

Asimismo, el medio estadounidense informó que la razón detrás del traslado a este centro penitenciario habría estado motivada por el equipo legal de Combs. En su petición se hizo mención de este lugar por sus programas de rehabilitación, diseñados para reducir condenas, y de visitas familiares que le permitirán estar en contacto con su círculo más cercano.

No obstante, también expresaron su preocupación por el bajo nivel de seguridad de la cárcel, especialmente luego de revelarse que mientras permanecía interno en Brooklyn fue atacado con un cuchillo, lo que resultó en un a aumento de vigilancia para Sean “Diddy” Combs.

Si bien hasta el momento no se ha proporcionado una fecha exacta, la Oficina Federal de Prisiones en Estados Unidos, conocida como BOP por sus siglas en inglés, adelantó que el artista podría quedar en libertad a partir de mayo del 2028.

La noticia de su traslado se da en medio del proceso de apelación a la sentencia que su equipo de defensa inició el pasado 22 de octubre. Según reportes de TMZ, los abogados del famoso ya habrían dado el primer paso dentro del proceso, que consiste en presentar una notificación ante el tribunal federal de Nueva York.

A partir de esta jugada en la búsqueda de libertad de Combs, el equipo liderado por la abogada Alexandra A.E. Shapiro cuenta con un plazo de entre 4 y 6 semanas para presentar el escrito formal donde se desarrolle el caso.

Seguir leyendo:

• Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años y 2 meses en prisión

• Sean ‘Diddy’ Combs apela su sentencia de cuatro años en prisión

• Tras su condena, Sean “Diddy” Combs pidió indulto presidencial a Trump