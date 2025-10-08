Tras su condena, Sean “Diddy” Combs pidió indulto presidencial a Trump

Sean “Diddy” Combs solicitó un indulto presidencial a Donald Trump tras ser condenado recientemente a 4 años y 2 meses en prisión, y a pagar una multa de 500 mil dólares por dos cargos relacionados con delitos de prostitución

La estrella del hip hop y empresario enfrenta consecuencias legales y busca que el presidente de Estados Unidos intervenga para suspender o anular su condena.

Fue el propio Trump quien reveló la solicitud de indulto que hizo Combs, quien fue sentenciado a prisión la semana pasada tras un largo y mediático juicio.

“Mucha gente me ha pedido indulto”, reveló Trump el lunes en el Despacho Oval, según recoge The Wrap. “Yo lo llamo ‘Puff Daddy’. Él me ha pedido el indulto”, reveló.

A través de sus representantes legales, Diddy pidió a Donald Trump que considere otorgarle clemencia.

Aunque Trump no ha confirmado sus intenciones respecto a conceder el indulto, pasadas declaraciones sugieren que su respuesta será negativa.

En agosto, durante una entrevista concedida a Newsmax, se le preguntó al presidente estadounidense si se planteaba indultar a Combs, Trump se mostró indeciso debido a su experiencia personal con el acusado.

“Sabes, yo era muy amigo suyo”, afirmó Trump entonces. “Me llevaba muy bien con él y parecía un tipo agradable. No lo conocía bien. Pero cuando me presenté a las elecciones, se mostró muy hostil”, dijo.

La decisión sobre el indulto queda en manos de Donald Trump, quien podría usarlo como herramienta política en caso de querer ganar apoyo en ciertos sectores. Por ahora, la industria del entretenimiento y seguidores de Diddy están atentos a la evolución de este proceso que podría impactar la carrera del productor musical.

El pasado 3 de octubre, Sean “Diddy” Combs fue sentenciado en Nueva York a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.

Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

