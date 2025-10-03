Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años y 2 meses en prisión

El rapero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs ha sido sentenciado a 4 años y dos meses tras la rejas por los dos delitos de transporte con fines de prostitución de los que fue declarado culpable en julio. Esto luego de un veredicto emitido por el juez Arun Subramanian en una amplia sesión en la Corte Federal de Distrito de Manhattan.

De acuerdo con reportes de NBC News, el juez del caso tomó esta decisión tras escuchar los argumentos de la defensa, la fiscalía, y las decenas de víctimas que salieron a la luz a lo largo del juicio.

En un inicio, los fiscales federales pidieron 11 años y tres meses de prisión para Combs, argumentando que este era “impenitente” y que gracias a su modus operandi previo, ha dejado a sus víctimas con miedo de ser víctimas de represalias.

Por su parte, la defensa del empresario musical sugirió 14 meses de condena, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido desde su arresto en septiembre de 2024, cuando fue acusado de tres cargos de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y prostitución.

Sin embargo, fue el pasado mes de julio cuando, luego de un juicio de ocho semanas, un jurado absolvió a Combs de los cargos más graves que se le imputaban: tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión. Y hoy, un nuevo capítulo dentro de su historia comienza con el veredicto de su sentencia.

El discurso de Sean ‘Diddy’ Combs previo a escuchar su sentencia

Dentro de su discurso de cierre, los abogados defensores argumentaron que los encuentros entre su cliente y las demandantes fueron consensuales. Además, plantearon que Combs debería ser liberado inmediatamente después de más de un año de detención, lo que lo obligó a recuperar la sobriedad y alimentó su remordimiento.

Para acompañar estas declaraciones, la defensa del famoso reprodujo un video de 11 minutos en el que se retrató su vida familiar, carrera y filantropía durante los años anteriores a su arresto. El audiovisual no tardó en desencadenar una inesperada reacción por parte de Combs, quien se puso una mano en la cara y comenzó a llorar.

Previo a escuchar el veredicto del juez Arun Subramanian, Sean “Diddy” Combs emitió un último discurso en el que calificó su comportamiento como “repugnante, vergonzoso” y “enfermizo”.

En su escrito incluyó una disculpa a las personas a las que lastimó física y mentalmente, así como a sus hijos, quienes se encontraban presentes en la audiencia. Añadió que sus actos de violencia doméstica “son una carga que tendrá que llevar por el resto de su vida.”

Sean ‘Diddy’ Combs pidió clemencia al juez horas antes de su sentencia

En un inesperado giro de eventos, el empresario musical envió una extensa carta al juez del caso en la que le pide clemencia y asegura estar “profundamente arrepentido” por los abusos y excesos que lo llevaron a terminar a la espera de su condena para dos cargos relacionados con prostitución.

“Ante todo, quiero disculparme y decir lo sinceramente arrepentido que estoy por todo el dolor y sufrimiento que causé a los demás con mi conducta. Asumo plena responsabilidad por mis errores del pasado“, expresa el famoso en dicho escrito.

Asimismo, plantea el proceso que ha vivido durante su estancia en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn: “En el último año ha habido muchos momentos en los que quise rendirme. Hubo días en que pensé que estaría mejor muerto“, aseguró.

El viejo yo murió en prisión y una nueva versión renació Sean 'Diddy' Combs – Rapero y productor musical

“Perdí el rumbo. Me perdí en mi camino. Me perdí en las drogas y en los excesos. Mi caída tuvo sus raíces en mi egoísmo (…) “Las escenas e imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten en mi cabeza todos los días. Literalmente perdí la cabeza. Estaba completamente equivocado por poner mis manos sobre la mujer que amaba. Lo lamento y siempre lo lamentaré”, confesó dentro de su reflexión.

Para finalizar el escrito, Sean ‘Diddy’ Combs dijo: “Hoy, humildemente le pido otra oportunidad: otra oportunidad de ser un mejor padre, otra oportunidad de ser un mejor hijo, otra oportunidad de ser un mejor líder en mi comunidad y otra oportunidad de vivir una vida mejor (…) No escribo esto para ganar simpatía o compasión, esta experiencia es simplemente la verdad de mi existencia y ha cambiado mi vida para siempre, y nunca volveré a cometer un crimen“.

