Sean ‘Diddy’ Combs apela su sentencia de cuatro años en prisión

A solo unas semanas de haber sido sentenciado a 4 años y dos meses en prisión por dos delitos de prostitución, el empresario musical Sean ‘Diddy’ Combs vuelve a encabezar los titulares internacionales. Ahora por su decisión de apelar la condena emitida por el juez Arun Subramanian en la Corte Federal de Distrito de Manhattan a principios de este mes.

De acuerdo con reportes del portal TMZ, los abogados del rapero ya habrían dado el primer paso dentro del proceso de apelación de condena, que consiste en presentar una notificación ante el tribunal federal de Nueva York.

A partir de esta jugada en la búsqueda de libertad de Combs, su equipo de defensa, liderado por la abogada Alexandra A.E. Shapiro, cuenta con un plazo de entre 4 y 6 semanas para presentar el escrito formal donde se desarrolle el caso.

Mientras tanto, Sean ‘Diddy’ Combs permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ya que aún no se le asigna una prisión definitiva para cumplir con la sentencia del juez.

La condena de Sean ‘Diddy’ Combs

Fue el pasado 3 de octubre cuando se llevó a cabo una sesión en la Corte Federal de Distrito de Manhattan en la que se decidió la condena a la que el famoso se enfrentará como resultado los dos delitos de transporte con fines de prostitución de los que fue declarado culpable en julio de este año.

Tras escuchar los argumentos de la defensa, la fiscalía, y las decenas de víctimas que salieron a la luz a lo largo del juicio, el juez Arun Subramanian determinó que ‘Diddy’ Combs debe servir una condena de 4 años y dos meses tras la rejas.

Previo a escuchar el veredicto del juez Arun Subramanian, Combs emitió un último discurso en el que calificó su comportamiento como “repugnante, vergonzoso y enfermizo”.

Asimismo, en su escrito incluyó una disculpa a las personas a las que lastimó física y mentalmente, así como a sus hijos, quienes se encontraban presentes en la audiencia. Añadió que sus actos de violencia doméstica “son una carga que tendrá que llevar por el resto de su vida”.

