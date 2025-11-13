La salida de prisión de Sean ‘Diddy’ Combs se retrasa por presuntas violaciones de normas

La libertad del rapero y magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta un nuevo obstáculo. Según informes de la revista People, basados en los registros del Federal Bureau of Prisons de EE. UU., la fecha de su liberación fue pospuesta del 8 de mayo al 4 de junio de 2028.

Este retraso de aproximadamente un mes se produce después de que el artista, condenado en octubre pasado a 50 meses de prisión por transportar personas para ejercer la prostitución, haya sido acusado de presuntas violaciones de las normas carcelarias.

¿Qué incidentes alargaron su condena?

Aunque las autoridades no han especificado oficialmente las razones, la revista apunta a varios incidentes reportados por medios como TMZ y CBS News. Entre ellos, se destaca que Combs fue sorprendido fabricando y consumiendo alcohol casero en su celda, una mezcla creada con Fanta, manzanas y azúcar.

Otro incidente mencionado involucra una llamada telefónica con múltiples interlocutores, una práctica expresamente prohibida en el régimen penitenciario. No obstante, un portavoz del músico ha salido al paso de esta acusación, defendiendo que la llamada en cuestión fue con su abogado y, por lo tanto, no constituía una infracción.

Sin embargo, frente a estas acusaciones, el equipo del artista ha salido en su defensa. Un portavoz declaró a People que Combs “no ha infringido ninguna norma penitenciaria” y que su “sobriedad y autodisciplina son prioritarias”, subrayando que el rapero se las está tomando “muy en serio”.

Sean ‘Diddy’ Combs se encuentra recluido desde septiembre de 2024, y este retraso en su fecha de liberación añade un nuevo capítulo a su complicada situación legal, mientras sus abogados continúan trabajando en la apelación para reducir su condena.

