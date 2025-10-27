¿Cuándo sale de la cárcel Diddy? La fecha de liberación ya es oficial

La Oficina de Prisiones de los Estados Unidos hizo pública la fecha en la que el magnate de la música y rapero, Sean ‘Diddy’ Combs, recuperará su libertad. Según su sitio web oficial, Combs, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, será liberado el 8 de mayo de 2028.

Esta fecha marca el fin de una condena de 50 meses (cuatro años y dos meses) que le fue impuesta a principios de este mes. Sin embargo, la oficina carcelaria aclara que es posible que el artista sea transferido a otro centro penitenciario durante el transcurso de su condena.

Condena por cargos federales

La sentencia se deriva de los eventos de julio, cuando Combs, de 55 años, fue declarado culpable en un tribunal federal de Manhattan de dos cargos de transporte con el fin de ejercer la prostitución.

Si bien estos cargos conllevaban una pena máxima de 20 años de prisión, el productor fue absuelto de los más graves de tráfico sexual y crimen organizado, delitos que podrían haber resultado en una cadena perpetua.

Durante la audiencia de sentencia, el juez reconoció la trayectoria de Combs como un “artista y hombre de negocios hecho a sí mismo que inspiró y elevó a las comunidades”. No obstante, el magistrado enfatizó que era imperativo considerar “toda la historia [de Combs]”, haciendo referencia a sus infames “Freak-Offs”.

Dirigiéndose directamente al acusado, el juez declaró: “Usted abusó de ellas física, emocional y psicológicamente. ¿Por qué duró tanto tiempo? Porque tenían el poder y los recursos para continuar”. Concluyó que, ante la falta de garantías de que estos crímenes no se repitieran, era crucial enviar un mensaje contundente a otros posibles infractores.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Sean Combs pagar una multa de $500,000 dólares y participar en programas obligatorios para abordar sus problemas de salud mental y abuso de sustancias.

Un factor a su favor es que el tiempo que ha permanecido encarcelado desde su arresto en septiembre de 2024 será tomado en cuenta para el cumplimiento de su sentencia, allanando el camino para su liberación en la fecha estipulada de 2028.

