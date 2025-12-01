El equipo legal de Sean ‘Diddy’ Combs lanza una advertencia a Netflix por la docuserie ‘The Reckoning’

La próxima docuserie de Netflix, ‘Sean Combs: The Reckoning’, programada para estrenarse este 2 de diciembre, se está viendo envuelta en una agria polémica incluso antes de su lanzamiento.

El conflicto estalló públicamente cuando un portavoz de Sean ‘Diddy’ Combs emitió un contundente comunicado tachando la producción de “vergonzosa pieza de propaganda” y acusando a Netflix de basarse en “material robado cuya difusión nunca fue autorizada”.

¿Qué hay detrás de la controversia?

La controversia se centra en el uso de grabaciones personales de Combs, algunas de las cuales aparecen en el avance recientemente publicado. En uno de los clips, se ve al magnate de la música en una llamada telefónica seis días antes de su arresto en 2024, diciendo: “Necesitamos encontrar a alguien que trabaje con nosotros y que haya trabajado en los negocios más sucios”, de acuerdo a lo reseñado por Variety.

El portavoz de Combs argumenta que Netflix está usando estas palabras “fuera de contexto” y se apropia indebidamente de un archivo privado que el artista ha estado recopilando “desde los 19 años para contar su propia historia, a su manera”.

Además, afirma que se incluyen “conversaciones con sus abogados que nunca estuvieron destinadas a ser vistas públicamente”.

Frente a las acusaciones de apropiación ilegal de material, un representante de Netflix remitió a Variety una declaración de la directora de la docuserie, Alexandria Stapleton: “Nos llegó, obtuvimos el material legalmente y tenemos los derechos necesarios”.

Stapleton añadió que se contactó en varias ocasiones al equipo legal de Sean Combs para solicitar una entrevista y comentarios, pero no se obtuvo respuesta. La directora también señaló una característica clave del caso: “Algo que caracteriza a Sean Combs es que siempre se graba a sí mismo, y ha sido una obsesión a lo largo de las décadas”.

El comunicado del representante de Combs también dirige sus dardos hacia el productor ejecutivo de la serie, el rapero y antiguo rival Curtis ‘50 Cent’ Jackson. Lo describen como “un adversario de larga data con una venganza personal que ha dedicado demasiado tiempo a difamar al Sr. Combs“. Según la declaración, esta decisión constituye “una afrenta innecesaria y profundamente personal”.

El texto hace repetidas referencias a Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, indicando que Combs “respeta desde hace mucho tiempo” al ejecutivo y que “esperaba justicia de las personas a las que respeta”.

Por su parte, 50 Cent no ha desaprovechado ninguna oportunidad para burlarse del productor y aseguró que la fecha de estreno del documental sigue en pie.

Seguir leyendo: