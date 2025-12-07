Madre de Diddy estalla contra Netflix: Tilda su documental de “lascivo” y lleno de “mentiras”

En un comunicado dirigido a Deadline, Janice Combs, la madre de 85 años de Sean ‘Diddy’ Combs, respondió al lanzamiento de la docuserie ‘Sean Combs: The Reckoning en Netflix’, producida por el rapero 50 Cent. Janice, una presencia constante en el juicio de su hijo este año, denuncia “mentiras” y una campaña deliberada para dañar su reputación familiar.

El documental, estrenado el 2 de diciembre de 2025 y compuesto por cuatro partes, traza el ascenso del magnate musical, incluyendo entrevistas con antiguos asociados. Sin embargo, Janice afirma que el contenido está plagado de inexactitudes fabricadas.

¿Qué dice el comunicado?

“Estas inexactitudes sobre la crianza y la vida familiar de mi hijo Sean se hicieron intencionalmente para engañar a los espectadores y dañar aún más nuestra reputación”, declaró.

Además, acusó directamente a Netflix de incurrir en “prácticas lascivas” para promocionar la serie.

Uno de los puntos que Janice desmiente categóricamente es una acusación presentada en la serie sobre un altercado físico con su hijo tras la tragedia del ‘City College’ en 1991. “Las acusaciones… de que mi hijo me abofeteó… son inexactas y manifiestamente falsas”, afirmó. “Fue un día muy triste para todos nosotros”.

Ese día, 28 de diciembre de 1991, nueve personas fallecieron aplastadas en un partido benéfico de baloncesto promovido por Diddy. Janice criticó amargamente que se use esta tragedia para alimentar la narrativa del documental: “Para él, refiriéndose al rapero 50 Cent, usar esta tragedia e incorporar narrativas falsas para promover su intento fallido… de obtener lo que nunca fue suyo, Bad Boy Records, está equivocado, escandaloso y es una ofensa pasada”.

La docuserie llega en un momento crítico para Combs, quien fue declarado culpable a principios de este año de dos cargos de transporte con fines de prostitución y absuelto de tráfico sexual y crimen organizado, tras un arresto en septiembre de 2024. Actualmente, cumple una condena de 50 meses y mantiene su inocencia.

Esta no es la primera acción legal contra el documental. El 1 de diciembre, Diddy y su equipo enviaron una carta de cese y desistimiento a Netflix, describiendo la serie como una “pieza de ataque”.

Su comunicado acusaba a la plataforma de apropiarse indebidamente de material que él había recopilado para contar su propia historia y criticaba la asociación con 50 Cent, a quien califican de “adversario de larga data con una venganza personal”.

Netflix rechazó estas afirmaciones. Un portavoz declaró, de acuerdo a lo citado por Deadline, que el proyecto “no tiene relación con ninguna conversación previa” con Combs, que las imágenes se obtuvieron legalmente, y que, aunque 50 Cent es productor ejecutivo, “no tiene control creativo”. También aseguraron que ningún participante recibió pago.

50 Cent, por su parte, había expresado anteriormente su compromiso con la “narrativa auténtica” a través de su productora, G-Unit Film and Television.

Seguir leyendo: