Sean “Diddy” Combs recibió la visita de uno de sus hijos en la cárcel en Navidad

En medio de su primer invierno cumpliendo sentencia federal, el magnate de la música Sean “Diddy” Combs pasó parte del día de Navidad en compañía de su familia.

Su hijo mayor, Justin Combs, de 31 años, visitó al productor en la Institución Correccional Federal de Fort Dix para un encuentro cercano que duró aproximadamente 90 minutos.

Según declaraciones del representante de Combs, Juda Engelmayer, a la revista People, la reunión fue un momento de introspección y conexión emocional.

“Justin lo visitó ayer”, confirmó Engelmayer el jueves. “Hablaron y se pusieron al día. Conversaron sobre cómo afrontar los tiempos difíciles actuales, reflexionaron sobre el pasado y sobre cómo aprender de ello para mejorar en el futuro”, agregó.

Para Combs, de 56 años, la presencia de su hijo representó un alivio en una fecha de gran peso emocional. “Significó mucho para él, particularmente en Navidad, tener a su familia cerca”, añadió el representante.

Justin, fruto de la relación de Combs con la estilista Misa Hylton, ha sido uno de los defensores más visibles de su padre. Durante la audiencia de sentencia en octubre, Justin se dirigió al tribunal calificando al rapero como un “superhéroe” que ha cambiado para mejor, y solicitó para él una “segunda oportunidad” para enmendar sus errores y estar presente para sus hijos.

El fundador de Bad Boy Records se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de cargos relacionados con la prostitución en julio pasado. .

Aunque fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y extorsión, su fecha de liberación está programada para el 4 de junio de 2028. Mientras tanto, el equipo legal de Combs desmintió rumores recientes sobre supuestas infracciones a las normas de la prisión, asegurando que el músico participa activamente en un programa de tratamiento contra las drogas y trabaja en la biblioteca de la capilla del penal.

