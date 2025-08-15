Matías Almeyda alista los motores para debutar en el banquillo del Sevilla

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, destacó este viernes, en su comparecencia de prensa previa al partido que disputarán el domingo en Bilbao ante el Athletic en la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), que “arranca un sueño, una Liga llena de ilusiones“.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Almeyda, que debuta como técnico en España, apuntó, tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, que “es un día especial” porque “arranca una Liga con un montón de ingredientes”.

El argentino no mostró preocupación por la no inscripción de los refuerzos estivales porque está “muy enfocado en el trabajo” después de una “pretemporada buena” gracias a una “predisposición de los futbolistas excelente”, por lo está convencido de que el domingo en San Mamés “arrancará algo que debe ser lindo” y que “no hay excusas” porque muchos equipos están en la misma situación que el hispalense.

El preparador sevillista se refirió a su compatriota Diego Simeone, al que quiere “como un amigo” y le tiene “admiración como entrenador”.

“Cuando arrancó -la etapa de Simeone como entrenador-, quiso que fuese parte de su ‘staff’. Ojalá pueda hacer la mitad de lo que ha hecho en el Atlético. Esa búsqueda, esa construcción” es la que desea emprender el nuevo técnico del Sevilla, afirmó.

Matías Almeyda dijo ser “respetuoso” con el Athletic, sobre todo con un “gran entrenador”, Ernesto Valverde, que tiene un “sistema de juego adaptado y superentrenado”, por lo que será “un gran rival” al que es “difícil identificarle los puntos débiles”, si bien él tiene “definido un sistema para lograrlo”.

Muy muy pero que muy de acuerdo con Matías Almeyda aquí. Lo positivo atrae a lo positivo, ya hay demasiado negativo siempre en todo. Que enorme mensaje, lo dedico en mí en esta cuenta como la llevo y muchos dicen que lo veo todo bonito, que nunca me quejo…hay que ser positivo pic.twitter.com/FEpakgnDsw — El Abuelo Sevillista (@ElAbueloSFC) August 15, 2025

El entrenador sevillista se definió como alguien que “cree en el diálogo” porque “a los jugadores les gusta que les digan la verdad. El futbolista debe estar tranquilo, confiado”, indicó, al tiempo que explicó que él les exige “que sigan amando la pelota y entrenar. Si hay valores, habrá construcción. Si no hay valores, no habrá construcción posible”.

Sigue leyendo:

– “Un gran club”: El recuerdo de Matías Almeyda sobre Chivas en su presentación con el Sevilla

– Siguen las críticas por el duelo entre el Barcelona y Villarreal en Miami

– El Real Madrid rechaza que el FC Barcelona juegue un partido de LaLiga en Estados Unidos

– El Cuti Romero corta una envidiable racha en su derrota contra el PSG