El Cuti Romero corta una envidiable racha en su derrota contra el PSG

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique demostró su valía en la Supercopa de Europa. Después de conseguir una igualdad en los últimos minutos del tiempo reglamentario, los franceses derrotaron en los penales al Tottenham (4-3). Con esta derrota, el Cuti Romero probó el amargo sabor de la derrota.

Con goles de Micky van de Ven y Cuti Romero, Tottenham daba la campanada en el Bluenergy Stadium. Pero en el minuto 85 Lee Jang-in consiguió el descuento. En el 90+4 Goncalo Ramos anotó la igualdad. Lo demás fue historia.

El Cuti Romero corta su racha

“Duele perder así sin duda, pero nos hará más fuertes como equipo. Trabajaremos y lucharemos para revivir estos momentos juntos”, dijo el defensor argentino tras su derrota contra el PSG.

It hurts to lose like this, no doubt, but it will make us stronger as a team.

We’ll work and fight to relive these moments together.

Thankful to all the fans for the incredible support on the road today.

See you at home on Saturday family 🤍 @SpursOfficial .



Congratulations to… pic.twitter.com/Mz6rEp1YUv — Cuti Romero (@CutiRomero2) August 13, 2025

Este sentimiento es nuevo para el veterano defensor central sudamericano. El Cuti Romero no había perdido ninguna final en toda su carrera. Por primera vez, el argentino conoció el dolor de quedar a un paso de levantar un trofeo.

La buena racha del Cuti Romero comenzó en 2021. En aquel año, el defensor argentino ganó su primera final: Copa América. Luego de aquel logro, el Cuti ganó consecutivamente la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar de 2022, la Copa América de 2024 y la UEFA Europa League de 2025. Su racha fue rota por el PSG de Luis Enrique.

“Agradecido a todos los fans por el increíble apoyo en el camino hoy. Nos vemos en casa el sábado familia“, agregó el sudamericano tras el partido.

El próximo partido del Tottenham será el inició de la Premier League este sábado 16 de agosto. Los Spurs recibirán al Burnley en el Tottenham Hotspur Stadium. Este duelo marcará el inicio del torneo inglés en la temporada 2025/2026.

