Con remontada épica el PSG le arrebata la Supercopa de la UEFA al Tottenham en penales

En el duelo por la Supercopa de Europa, que enfrenta al campeón de la Champions League con el campeón de la Europa League, el PSG se coronó en penales 4-3, sellando una remontada épica, después de igualar en los últimos 5 minutos del tiempo reglamentario un marcador adverso de 2-0 que lo puso contra las cuerdas durante casi todo el partido.

De esta forma, el PSG de Luis Enrique volvió a ser campeón de Europa y volvió a saborear un título continental, el segundo consecutivo tras la Champions cosechada en Múnich. Ahora añadió la etiqueta de ‘Supercampeón’ en un año histórico para el club parisino.

No fue éste el PSG que se vio en Múnich, aquella máquina perfecta que atropelló al Inter de Milán para levantar su primera ‘orejona’. Fue un equipo al que le costó encontrar ritmo. Sin pretemporada, magullado por la derrota ante el Chelsea en el Mundial de Clubes y sumido en la polémica por la situación de Donnarumma. Demasiado en contra como para brillar en su primer partido tras vacaciones.

Pero la calidad del equipo, la resiliencia y mentalidad de una plantilla ávida de títulos, de hacer historia, pudo con todo. Ya pasó malos momentos la pasada campaña y acabó dominando. Y pasó malos momentos en Údine. Pero acabó prevaleciendo. El ‘sextete’ sigue vivo en París.

Lo pasó mal con el balón aéreo del Tottenham. Así encajó los dos goles. Primero Van de Ven, en el 39. Después ‘Cuti’ Romero, en el 48. Este último, con error incluido de Chevalier, que centraba las miradas por el contexto Donnarumma. El Tottenham, durante buena parte del duelo, se sintió con derecho a soñar.

Porque el planteamiento táctico de Thomas Frank, en la noche más importante de su carrera, fue perfecto para aprovecharse de un PSG que llegó al duelo entre algodones, con demasiados frentes abiertos que acabaron pasando factura. Presión alta, contras fugaces y el balón aéreo como mejor aliado. Y Vicario, que jugó en su Údine natal, apenas tuvo trabajo hasta los compases finales.

“El PSG no es invencible”, había dicho Ben Davies. El Tottenham se lo creyó de verdad. Algo atenazado en un inicio. Pero poco a poco más cómodo. Más entero. Con contras más precisas.

Con el 0-2 parecía sentenciado el duelo. El PSG merodeaba el área, aunque sin dar sensación de peligro. Hasta que dos héroes inesperados aparecieron. Kang-In Lee y Gonzalo Ramos. Saltaron desde el banquillo y revolucionaron el partido.

El surcoreano sacó un zurdazo desde la frontal del área que hizo temblar al Tottenham al 85′. Cinco minutos más seis de descuento por delante.

Sobre el silbatazo final, al minuto 4 de compensación, un centro de Dembelé encontró en Ramos el aliado perfecto. El PSG resucitó. El Tottenham murió.

Los penaltis, que no empezaron bien para los franceses, con el error de Vitinha, acabaron dictando sentencia. El PSG, ‘Supercampeón’ de Europa. Luis Enrique volvió a obrar el milagro.

Por el Tottenham cobraron: Solanke, que convirtió; Bentancur, que convirtió; Van de Ven, que falló; Tel, que falló y Porro, que convirtió.

Por el PSG hicieron lo propio Vitinha, que falló; Ramos, que convirtió; Dembelé, que convirtió; Kang-in Lee, que convirtió y Nuno Mendes, quien fue el héroe de la noche al anotar el cuarto en el quinto cobro.

