Donnarumma pidió una despedida del PSG y Luis Enrique asume la responsabilidad por su salida

Gianluigi Donnarumma rompió el silencio. El portero del Paris Saint-Germain (PSG) publicó este martes un mensaje con tono de despedida después de que Luis Enrique lo dejara fuera de la convocatoria para la Supercopa de Europa. El italiano, cuyo contrato expira en 2026, rechazó renovar y ahora espera, al menos, volver a pisar el Parque de los Príncipes “para despedirse como es debido” de la afición.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

La ausencia del arquero no es menor. Desde su llegada libre en 2021 procedente del Milán, Donnarumma ha sido clave en los éxitos recientes del club francés.

Pero esta vez, en la lista para enfrentar al Tottenham en Údine, su nombre brilló por su ausencia. Luis Enrique explicó que la decisión fue “al 100 %” suya y que busca un guardameta con “características diferentes”, motivo por el cual ficharon al francés Lucas Chevalier, ex del Lille.

Un adiós amargo y una justificación directa

El mensaje de Donnarumma, dirigido a los seguidores del PSG, reflejó decepción y gratitud. “Desde el primer día que llegué, lo di todo —dentro y fuera del campo— para ganarme un puesto y defender la portería. Desgraciadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo”, escribió. También dedicó palabras a sus compañeros, a quienes llamó su “segunda familia”.

Luis Enrique, por su parte, se mostró elogioso con el arquero, a quien calificó como “portero y persona excepcional”, pero insistió en que su decisión responde al perfil que requiere su proyecto actual. “Así es la vida de los futbolistas de alto nivel… estas decisiones tienen que ver con lo que mi equipo necesita”, subrayó.

El entrenador asturiano evitó culpar a la falta de preparación tras las vacaciones —el PSG apenas volvió a entrenar hace una semana— y advirtió que el Tottenham será un rival complejo. Incluso reveló que el club inglés fue “una opción” antes de fichar por el París, en un gesto de respeto hacia su próximo adversario.

Con la mira puesta en repetir la Champions conquistada el año pasado, Luis Enrique pidió mantener la unidad y el enfoque colectivo. El técnico dejó claro que, para él, los premios individuales como el Balón de Oro son secundarios frente a los objetivos del equipo. “Lo que nos ha caracterizado es que todas las estrellas han estado al servicio del equipo”, sentenció.



Sigue leyendo:

· FIFA abre procedimiento contra presidente de la Fepafut por incumplir sanción

· El Real Madrid rechaza que el FC Barcelona juegue un partido de LaLiga en Estados Unidos

· LaLiga busca llevar al Barcelona a Estados Unidos en diciembre de 2025