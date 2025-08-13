UEFA envía fuerte mensaje a Israel para dejar de matar niños y civiles

La Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) aprovechó el gran foro de la final de la Supercopa de Europa, entre el Tottenham Hotspur y el PSG, para mostrar su rechazo a la barbarie que está realizando Israel contra los palestinos en su conflicto al mostrar una pancarta con el enérgico mensaje: “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles”.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

La postura de este influyente organismo deportivo tuvo el interés de que el mundo del fútbol se diera cuenta de que nadie puede ser insensible a lo que está aconteciendo en esta zona en el Medio Oriente entre el gobierno de Israel y los palestinos, con el bloqueo económico y comercial que impusieron los como represalia a los ataques que realizaron contra la nación judía.

From the UEFA Super Cup in Udine, the message is loud and clear.



A banner. A call. pic.twitter.com/HNjPja4OBk — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

Con una pancarta con la leyenda “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles” que fue desplegada en el terreno de juego del Estadio Bluenergy de Udine, Italia, antes del duelo definitivo por la Supercopa de Europa entre el Tottenham Hotspur y el PSG, se mostró un fuerte mensaje y recordatorio a todo el mundo de la condena contra el conflicto entre Israel y Palestina.

Dicho anuncio sobre una base color blanca con texto azul se colocó a lo largo del campo en los momentos en que los jugadores de las dos escuadras salían al terreno de juego para dirimir al dueño de este trofeo que disputarían el PSG, ganador de la UEFA Champions League y el Tottenham Hotspur, que se adjudicó la Europa League.

Mientras tanto, en un mensaje en la plataforma oficial de la UEFA, se mostró una foto de la pancarta y el texto: “Desde la Supercopa de la UEFA en Udine, el mensaje es alto y claro. Una pancarta. Un llamamiento”. Sin señalar a Israel, se entiende la condena al conflicto en Gaza.

Iniciativa de la UEFA

Previo al encuentro entre el PSG y el Tottenham Hotspur, la UEFA anunció una iniciativa para invitar a niños refugiados de ambos países para participar en actividades y juegos antes del encuentro y en la ceremonia de entrega de medallas.

A group of kids displayed a banner that said, "Stop killing children. Stop killing civilians" ahead of the 2025 UEFA Super Cup between PSG and Tottenham pic.twitter.com/aeqWfxNanM — ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2025

Los niños respondieron y de esta forma el organismo europeo de fútbol resaltó el resultado de la invitación y la respuesta: “Nueve niños refugiados en Italia, procedentes de diferentes zonas de conflicto (Afganistán, Irak, Nigeria, Palestina y Ucrania), también participarán en la ceremonia inaugural, mostrando una pancarta con el lema “DEJEN DE MATAR A NIÑOS – DEJEN DE MATAR A CIVILES” en la alineación de los equipos.

También se detalló que: “Los nueve niños son beneficiarios de Inter Campus, uno de los socios de la Fundación UEFA para la Infancia, una fundación dedicada, entre otras áreas, a la integración social entre diferentes grupos étnicos y culturas”.

Pero no solo participaron estos nueve niños, sino que otro grupo numeroso de infantes tuvo una participación directa en esta ceremonia alusiva en contra del conflicto bélico entre Israel y Palestina con las siguientes actividades.

“Además, las 22 mascotas de los jugadores, los 20 portadores del círculo central y otros 40 niños locales desfavorecidos o enfermos procedentes de zonas desfavorecidas de los alrededores de Udine pudieron conocer y saludar a los equipos a su llegada al estadio, antes de ver el partido juntos. Estos niños reciben apoyo a través de proyectos sociales del Udinese Calcio”, explicó la UEFA en un boletín de prensa.

La ceremonia

A su vez, también participaron en la ceremonia de premiación de la final de la Supercopa a través de la Fundación UEFA de ayuda a la infancia: “La Fundación UEFA para la Infancia invitó a dos niños refugiados a participar en la ceremonia de entrega de medallas junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en la Supercopa de la UEFA 2025 entre el Paris Saint-Germain FC y el Tottenham Hotspur FC.

“Dichos niños fueron, Tala, de 12 años, quien es una niña palestina con una salud delicada que fue trasladada a Milán para recibir atención médica adecuada, ya que el equipo médico adecuado era insuficiente en Gaza tras el inicio de la guerra.

Two Palestinian refugee children are taking part in the medal ceremony alongside UEFA President Aleksander Čeferin at the 2025 UEFA Super Cup following an invitation from the @UEFA_Foundation for Children. pic.twitter.com/YWE4vOppTL — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

“Tala estuvo acompañada en el podio por Mohamed, de 9 años, quien perdió a sus padres durante la guerra y resultó gravemente herido tras un ataque aéreo. Debido a la gravedad de su condición y a su corta edad, Mohamed y su abuela tuvieron la suerte de salir de Gaza y fueron acogidos en Milán, donde Mohamed recibe tratamiento médico”.

Seguir leyendo:

– Palestina pide al Consejo de Seguridad de la ONU “frenar el genocidio”

– Israel niega que haya “desnutrición generalizada” en la Franja de Gaza

– Francia reconocerá al Estado de Palestina, anuncia Macron





