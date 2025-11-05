Argentina y Messi muestran su nueva piel para la Copa del Mundo 2026

A menos de un año del comienzo del Mundial 2026, Adidas, la marca deportiva que viste a la selección de Argentina, presentó la nueva piel albiceleste que acompañará a Lionel Messi y a la Scaloneta en su defensa del título.

El diseño mantiene las históricas franjas celestes y blancas, pero incorpora un efecto degradado en tres tonos de azul, un guiño a las tres Copas del Mundo ganadas por la Argentina: 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción “1896”, en homenaje al año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Más allá de los detalles estéticos, la camiseta fue pensada para los desafíos que impondrá el torneo más grande de la historia, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Es liviana, respirable y está diseñada para soportar las altas temperaturas que se esperan en varias sedes.

El escudo nacional también suma un toque distintivo: un efecto cambiante de relieve y brillo, que le da una apariencia dinámica según la luz y el movimiento, una metáfora perfecta para una Selección que no deja de reinventarse.

La nueva casaca debutará en los amistosos previos al Mundial y promete convertirse en otro símbolo de una era dorada. Será la camiseta con la que Messi, ya con 39 años, volverá a liderar a la Argentina en busca de otro sueño mundialista.

Más camisetas de Adidas

Otras selecciones también presentaron sus nuevas camisetas. Italia mantiene su clásico azul, con un diseño moderno que resalta la herencia de la Azzurra. Alemania recupera detalles de sus camisetas históricas, con formas geométricas y referencias a su última conquista en 2014. Mientras tanto, México estrena un modelo que combina tradición y modernidad, con un guiño a la unidad del país en la frase “Somos México” en la parte posterior del cuello, y España apuesta por un diseño de rayas finas rojas y amarillas que remite a su bandera y a la historia de la Roja.

La lista completa de equipaciones que mostró la marca deportiva fue: (en orden alfabético) Argelia, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Irlanda del Norte, Perú, Catar, Arabia Saudita, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Gales.

🤩 INTRODUCING THE DROP THAT NEEDS NO INTRODUCTION.



22 JERSEYS. 3 STRIPES. ENDLESS BEAUTIFUL GAMES. 🏆🔥



AVAILABLE 11/6. #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/wec9N6H2sc — adidas Football (@adidasfootball) November 5, 2025

Sigue leyendo:

– “Epopeya inolvidable”: En Marruecos destacan la histórica victoria de la Sub-20 que derrotó a Argentina en el mundial

– Messi es elegido el mejor jugador de la última jornada de la MLS

– Atornillados en México: directivo del Leverkusen explica ausencia mexicana en Alemania