Pachuca estrena el marcador y está arriba en el marcador 1-0 sobre Pumas en el Play in

Hola ya estamos listos para llevar las incidencias minuto a minuto a partir de las 19:00 horas del duelo del Play in entre Pachuca vs. Pumas, desde el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Las alineaciones del encuentro en el estadio Hidalgo

Arranca el encuentro y este es el comparativo de los goleadores de ambos equipos:

Esteban Solari en un gran reto con el Pachuca en busca de alcanzar la liguilla por el título

Esteban Solari, viejo conocido de los Pumas de la UNAM se estrena como técnico en la Liga MX en un gran reto al frente del Pachuca en relevo de Jaime Lozano para tratar de alcanzar un sitio en la liguilla del torneo Apertura 2025.

Minuto 19: Los Pumas se salvan del primer gol de Pachuca en un gran lance de Keylor Navas

¡Cerca Pachuca!



los Tuzos tocan la puerta pero Keylor Navas está atento a ese balón ⚽🔥



¡Cerca Pachuca!

los Tuzos tocan la puerta pero Keylor Navas está atento a ese balón ⚽🔥

Minuto 23: Pumas pone peligro con disparo de Alan Medina que el portero Carlos Moreno se tiene que emplear a fondo para mantener intacta su meta.

¡Pumas también se acerca! Medina saca un disparo que por poco termina en el fondo de las redes 😱😱



¡Pumas también se acerca! Medina saca un disparo que por poco termina en el fondo de las redes 😱😱

Minuto 32: Goooool del Pachuca con disparo desde lejos del ecuatoriano Enner Valencia que pone adelante en el marcador a los Tuzos sobre los Pumas.