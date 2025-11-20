window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Pachuca estrena el marcador y está arriba en el marcador 1-0 sobre Pumas en el Play in

Pachuca recibe a Pumas de la UNAM en el duelo de ida del Play in en busca de aprovechar su condición de local en el estadio Hidalgo

Pachuca, Hidalgo, 20 de noviembre de 2025. Enner Valencia en festejo de gol durante el partido correspondiente al Play In del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la UNAM, realizado en el estadio Hidalgo. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Enner Valencia festeja con Barreto y Bautista el primer gol del Pachuca. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Avatar de Edgardo Avelar

Por  Edgardo Avelar

Hola ya estamos listos para llevar las incidencias minuto a minuto a partir de las 19:00 horas del duelo del Play in entre Pachuca vs. Pumas, desde el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Las alineaciones del encuentro en el estadio Hidalgo

Arranca el encuentro y este es el comparativo de los goleadores de ambos equipos:

Esteban Solari en un gran reto con el Pachuca en busca de alcanzar la liguilla por el título

Esteban Solari, viejo conocido de los Pumas de la UNAM se estrena como técnico en la Liga MX en un gran reto al frente del Pachuca en relevo de Jaime Lozano para tratar de alcanzar un sitio en la liguilla del torneo Apertura 2025.

Minuto 19: Los Pumas se salvan del primer gol de Pachuca en un gran lance de Keylor Navas

Minuto 23: Pumas pone peligro con disparo de Alan Medina que el portero Carlos Moreno se tiene que emplear a fondo para mantener intacta su meta.

Minuto 32: Goooool del Pachuca con disparo desde lejos del ecuatoriano Enner Valencia que pone adelante en el marcador a los Tuzos sobre los Pumas.

En esta nota

Liga MX pumas unam Tuzos Pachuca
Trending
Contenido Patrocinado
Trending