Pachuca despide al “Jimmy” Lozano a unos días de jugar el play-in

Los Tuzos de Pachuca cesaron a su entrenador Jaime Lozano días antes del partido de repesca contra Pumas por un cupo en la liguilla final del torneo Apertura, y anunciaron mediante redes sociales que “en las próximas horas” comunicará el nuevo escogido.

“Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su relación. Jaime es, ante todo, un hombre íntegro, un profesional de primer nivel y una persona cuya calidad humana dejó huella en el club”, anunció Pachuca en un comunicado.

📋 | COMUNICADO DE PRENSA: Jaime Lozano. pic.twitter.com/VvTn7fLbqN — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 10, 2025

Lozano deja el cargo con un balance de seis partidos ganados, cuatro empatados y siete perdidos, y con 22 puntos terminó en el noveno puesto de la fase regular del torneo Apertura.

Pachuca se enfrentará en la repesca con Pumas el 17 de noviembre.

Lozano, quien llevo a la selección mexicana a obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, llegó al banquillo de Pachuca en sustitución del uruguayo Guillermo Almada.

En el Mundial de Clubes, sus dirigidos fueron eliminados en la fase de grupos tras sufrir derrotas consecutivas ante el Al Hilal saudí, el Real Madrid y el Salzburgo austríaco .

Durante la fase regular del torneo Apertura mexicano su equipo quedó por fuera del grupo de seis clasificados directos a los cuartos de final.

