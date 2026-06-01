Memo Ochoa encabeza a los 12 mundialistas de Qatar 2022 que repiten en la lista de México

Javier Aguirre es un técnico que no se anda por las ramas y que prefiere apostar por lo establecido que por las sorpresas. Por esa razón a la hora de estructurar la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 decidió apostar por 12 jugadores que participaron en la negativa Copa del Mundo de Qatar 2022.

Encabezados por el que cumplirá su sexto mundial, Guillermo Ochoa, estos doce mundialistas en tierras árabes intentarán quitar el mal sabor de boca de lo que pasó hace cuatro años bajo el mando del argentino Gerardo Martíno y con su experiencia, poder impulsar los sueños de miles de aficionados que buscan un golpe de timón en la justa que iniciará el próximo 11 de junio.

¡OCHOA Y 11 MÁS REPITEN DEL MUNDIAL 2022 AL 2026!???#CentralFOX 14 jugadores debutarán en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana?https://t.co/ELgEz3O2D8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 1, 2026

Aguirre tenía intenciones de renovar la plantilla con más jugadores como Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas e Israel Reyes, echando mano de Jesús Alejandro Gómez, Kevin Castañeda y Everaldo López, pero después de consultarlo bien con su almohada decidió que lo mejor era la experiencia y apostó por Luis Chávez, Alexis Vega y César Huerta, que eran los jugadores que estaban en duda por problemas físicos.

Los doce jugadores que repetirán en una justa mundialista son: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Edson Álvarez, Orbelin Pineda, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Casos como el de Guillermo Ochoa que le detuvo un penalti al polaco Robert Lewandowski o Luis Chávez, que se aventó un golazo contra Arabia Saudita, era experiencia que no se podía dejar pasar y Aguirre decidió aprovecharla.

También el roce de Edson Álvarez para marcar a Lionel Messi, servirá de mucho, siempre y cuando todos estos jugadores puedan estar listos para la competencia mundialista, pues si sus problemas físicos no les permiten jugar, habrá sido un desperdicio.

Otro jugador que tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad es Raúl Jiménez, que repite en su cuarto mundial después de haber sido convocado en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde llega como líder de la delantera y no como complemento como en las anteriores ediciones.

De la lista de jugadores que repiten de Qatar 2022, la lista también incluye con más justas mundialistas a Memo Ochoa con su sexta, Raúl Jiménez con la cuarta edición, Edson Álvarez y Jesús Gallardo con la tercera; Alexis Vega, Johan Vázquez, Orbelín Pineda y César Montes con el segundo mundial.

Hoy se da a conocer la lista definitiva de México para el Mundial, y decidí crear un video del anuncio con lo que mejor sabemos hacer los mexicanos: las telenovelas ?. Aquí está. Les encargo un RT si les gusta o les divierte, y díganme si encuentran las referencias. pic.twitter.com/zu9fzeiCYS — Martín del Palacio (@martindelp) May 31, 2026

Estos doce jugadores se unirán a los 14 que jugarán su primer mundial, como Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Armando González, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Erik Lira, Gilberto Mora, César Huerta y Guillermo Martínez, que intentarán hacer historia en esta competencia que siempre dejará huella para cualquier jugador.

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