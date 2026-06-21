Uruguay se jugará la vida ante España: Bielsa, Araujo y Canobbio lanzan el mismo mensaje tras su tropiezo

La selección de Uruguay llegó al Mundial 2026 con la etiqueta de candidata a competir por los primeros puestos, pero después de dos jornadas todavía no consigue despejar las dudas. El empate 2-2 frente a Cabo Verde dejó al conjunto de Marcelo Bielsa en una situación comprometida dentro del Grupo H y con una misión clara de cara a la última fecha: derrotar a España.

Tras el encuentro, tanto el técnico argentino como los futbolistas Maximiliano Araujo y Agustín Canobbio coincidieron en un mismo diagnóstico y una misma obligación: ganar el próximo partido.

Uruguay vuelve a tropezar y complica su clasificación

Luego de igualar en su debut, la escuadra charrúa volvió a dejar escapar puntos en un duelo que parecía tener bajo control. Pese a remontar el marcador ante Cabo Verde, los sudamericanos no lograron sostener la ventaja y terminaron cediendo un empate que los obliga a jugarse gran parte de sus aspiraciones en la última jornada.

¡FINAL INESPERADO!



Cabo Verde logró rescatar el empate ante Uruguay en un partido lleno de emociones y sorpresas. pic.twitter.com/jH4RUeJeby — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

El resultado cobra aún más relevancia tras la contundente victoria de España sobre Arabia Saudí, resultado que colocó a los europeos en una posición favorable dentro del grupo.

Maximiliano Araujo: “Tenemos que ganar”

Aunque volvió a marcar y sumó su segundo gol en el torneo, Maximiliano Araujo se mostró autocrítico por el desempeño del equipo.

“No supimos cuidar el resultado y terminamos sufriendo”, admitió a las cámaras el atacante uruguayo minutos después del empate frente a Cabo Verde.

El futbolista también lamentó que la reacción final no fuera suficiente para quedarse con los tres puntos: “Los buscamos hasta el final, pero no alcanzó”, agregó.

Al ser cuestionado sobre el próximo duelo frente a España y la situación del grupo, su respuesta fue contundente: “No pasa nada con el resultado de España hoy. Tenemos que ganar“.

Bielsa reconoce errores y apunta al duelo decisivo

El seleccionador Marcelo Bielsa tampoco ocultó su inconformidad por el rendimiento mostrado por Uruguay.

“Tuvimos condiciones para ganar, pero cedimos el protagonismo al rival. Estábamos en condiciones de evitar situaciones que permitimos al final”, explicó el estratega argentino en conferencia de prensa después del encuentro.

La pregunta sobre el choque ante España fue inevitable. Su respuesta dejó clara la urgencia que existe en el campamento celeste: “Necesitamos, tenemos que ganar“, comentó.

Canobbio pide confianza antes del choque con España

Otro de los jugadores que compareció ante los medios fue Agustín Canobbio, quien consideró que los errores cometidos terminaron por premiar a Cabo Verde con un resultado positivo.

“Debemos confiar en nosotros. No solo en este partido, debemos hacer nuestro juego”, señaló.

Sobre el compromiso que definirá buena parte del futuro de Uruguay en el torneo, el mediocampista reiteró el mensaje que domina dentro del vestidor.

“Debemos jugar con la cabeza de los uruguayos, confiar en nosotros, hacer nuestro juego porque tenemos que ganar“, acotó.

España espera a una Uruguay obligada a responder

El enfrentamiento entre Uruguay y España, programado para el 26 de junio en Guadalajara, se perfila como uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos.

Mientras la selección española llegará con confianza tras recuperar sensaciones en su segundo compromiso, Uruguay afrontará el reto con la presión de demostrar por qué era considerada una de las selecciones llamadas a competir en el torneo.

Después de dos empates consecutivos y muchas dudas en su funcionamiento, la Celeste ya no esconde su objetivo: vencer a España y mantener vivo el sueño de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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