Canadá supera a Sudáfrica y consigue un histórico pase a los octavos de final

La selección de Canadá dio un paso más en su mejor actuación dentro de una Copa del Mundo al vencer 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, gracias a un agónico gol de Stephen Eustaquio en tiempo de compensación.

¡¡¡GOOOOOOOOOL DE CANADÁ!!! ¡¡¡GOL EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS!!! ¡¡¡ESTÁN EN OCTAVOS DE FINAL!!!



Stephen Eustáquio firma un GOLAZO y pone adelante a los canadienses, ¡1-0 sobre Sudáfrica! ¡Locura total! pic.twitter.com/qFkplNTZzn — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

El conjunto dirigido por Jesse Marsch encontró la recompensa cuando el partido parecía destinado al alargue y ahora espera al vencedor del duelo entre Países Bajos y Marruecos para disputar los octavos de final.

Stephen Eustaquio decidió un partido lleno de intensidad

El encuentro disputado en Los Ángeles fue el primero de la ronda de dieciseisavos y ofreció oportunidades para ambos equipos, aunque la falta de contundencia mantuvo el marcador sin movimiento durante más de 90 minutos.

Cuando todo apuntaba a los tiempos extra, Stephen Eustaquio ejecutó un tiro libre desde fuera del área al minuto 92 que sorprendió al arquero sudafricano y terminó en el fondo de las redes para sellar el triunfo canadiense.

El gol desató el festejo de los aficionados y aseguró la clasificación de Canadá a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Sudáfrica también generó peligro, pero no logró romper el empate

Los Bafana Bafana apostaron por un esquema 4-2-3-1 para intentar neutralizar el orden mostrado por los canadienses, en un compromiso con constantes llegadas sobre ambas porterías.

La oportunidad más clara para los africanos llegó en la segunda mitad con un disparo de media distancia que terminó estrellándose en el travesaño.

Canadá respondió minutos después con un remate de Tani Oluwaseyi, futbolista del Villarreal, que fue desviado oportunamente por el guardameta Williams para mantener el empate momentáneo.

El regreso de Alphonso Davies impulsó a Canadá

Con el paso de los minutos y la necesidad de encontrar el gol, Jesse Marsch recurrió a Alphonso Davies, quien volvió a la actividad tras permanecer más de un año alejado de las canchas.

El impacto del lateral fue inmediato. Apenas ingresó al terreno de juego generó mayor profundidad por la banda y asistió a Jacob Shaffelburg, quien estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 75.

Aunque esa oportunidad no terminó en gol, el ingreso de la principal figura canadiense cambió el ritmo ofensivo del equipo antes del desenlace definitivo.

Canadá espera rival en los octavos de final

Con la victoria sobre Sudáfrica, Canadá aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de la serie entre Países Bajos y Marruecos, encuentro que definirá al siguiente rival del conjunto norteamericano.

El equipo canadiense mantiene vivo el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo tras resolver una eliminatoria que exigió paciencia y terminó definiéndose en los últimos instantes del partido.