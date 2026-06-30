Bielsa se despide de Uruguay diciendo que resultado en el Mundial 2026 fue “injustificable”

Marcelo Bielsa confirmó este martes el final de su etapa al frente de la selección de Uruguay y asumió personalmente el fracaso deportivo que significó la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. Durante una conferencia de prensa marcada por el balance del proceso, el entrenador argentino calificó el desenlace como una situación “imprevista”, reconoció una “frustración muy grande” y sostuvo que el lugar alcanzado por el equipo no tiene explicación deportiva suficiente.

El técnico señaló que siente haber quedado en deuda con los aficionados y admitió que el rendimiento colectivo no estuvo a la altura de las expectativas generadas alrededor del proyecto.

Bielsa expresó que no encuentra argumentos para justificar el resultado final y reconoció que la administración del potencial del plantel no produjo el rendimiento esperado. Aun así, aclaró que tanto el cuerpo técnico como los futbolistas llevaron el trabajo hasta el máximo de sus posibilidades.

Durante la comparecencia también rechazó que existieran cambios tácticos impuestos por el grupo antes del partido decisivo frente a España. “Se jugó de acuerdo con mis ideas, que fueron siempre las mismas”, afirmó. Añadió que aceptar modificaciones de ese tipo implicaría trasladar responsabilidades que no corresponden a los jugadores.

La relación con Valverde y los cambios internos del proceso

Uno de los puntos centrales de la conferencia estuvo dedicado a Federico Valverde, luego de versiones que apuntaban a una supuesta tensión entre ambos. Bielsa negó cualquier conflicto y explicó que incluso realizó con el mediocampista más concesiones que con cualquier otro integrante del plantel.

Según relató, al comienzo de las eliminatorias le anticipó al futbolista del Real Madrid que necesitaría utilizarlo en distintas funciones dentro del campo. Entre esas posibilidades mencionó desempeños como lateral, extremo izquierdo o volante interior.

El entrenador recordó que Valverde aceptó cada escenario planteado con “absoluta generosidad” y disposición total.

Durante el Mundial, Bielsa reconoció que el capitán uruguayo actuó en sectores del campo alejados de su posición ideal, especialmente como volante ofensivo en los primeros compromisos. Aun así, defendió su aporte y aseguró que el rendimiento fue mejor de lo que se percibió externamente.

“Si existe algún conflicto, ignoro el origen. Yo nunca he tenido un problema con Valverde y siempre ha sabido del enorme respeto que le tengo”, declaró.

Bielsa también reveló que antes del torneo mantuvo reuniones con referentes del vestuario. Explicó que los futbolistas solicitaron cambios en la dinámica de trabajo y que aceptó algunos ajustes, entre ellos pasar de entrenamientos divididos en dos grupos a sesiones unificadas y reducir la frecuencia de las charlas técnicas.

Indicó que esas reuniones técnicas nunca superaban los diez minutos y estaban orientadas al estudio de rivales, arbitrajes, correcciones y aspectos motivacionales. Sobre haber aceptado los pedidos, sostuvo que “el destinatario del mensaje tiene derecho a decir qué prefiere”.

En el tramo final, el entrenador abordó la decisión de sustituir a Fernando Muslera durante el entretiempo del encuentro frente a España. Explicó que el arquero, afectado por el error cometido en el gol rival, le manifestó sentirse emocionalmente golpeado y prefirió dejar el partido para no perjudicar las opciones del equipo. Bielsa describió esa reacción como algo poco habitual dentro del fútbol.

Con esa intervención pública quedó formalizado el cierre de un ciclo que terminó antes de lo esperado para Uruguay en la Copa del Mundo.

Sigue leyendo:

· Neymar se burla del economista que pronosticó la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

· Mbappé lidera a Francia para avanzar sin cuestionamientos frente a Suecia

· Batacazo en el Mundial 2026: Paraguay eliminó a Alemania en dieciseisavos