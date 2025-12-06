Pago del Seguro Social de $2,000: quiénes lo recibirán el 10 de diciembre

El pago del Seguro Social mayor de los $2,000 dólares mensuales llegará el 10 de diciembre para un grupo específico de beneficiarios. Esta fecha corresponde al tercer ciclo de distribución que la Administración del Seguro Social (SSA) realiza cada mes. Millones de personas esperan este depósito, que representa una parte esencial de su ingreso mensual y un apoyo clave para jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes.

La SSA envía la mayoría de sus pagos los miércoles de cada mes. La fecha exacta depende del día de nacimiento del trabajador del que se generaron los beneficios.

Para el miércoles 10 de diciembre, recibirán su dinero quienes tengan fechas de cumpleaños entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes. Las otras rondas de diciembre están programadas para el 17 y el 24, y cubrirán a quienes cumplen entre el 11 y el 31.

El sistema de pagos de mitad y fin de mes no aplica a todos. Algunas personas reciben su dinero en días fijos por razones históricas. Quienes empezaron a cobrar jubilación, SSDI o beneficios de sobreviviente antes de mayo de 1997 reciben su depósito el día 3 de cada mes. Por esa razón, su pago de diciembre ya fue enviado el miércoles 3.

También hay programas que funcionan con calendarios alternos. Los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) obtuvieron su depósito el lunes 1 de diciembre. Esto se debe a que el SSI se paga el día primero de cada mes, salvo que caiga en fin de semana o feriado. Por su parte, los beneficiarios dobles, es decir, quienes reciben SSI y beneficios regulares del Seguro Social, cobraron el SSI el 1 de diciembre y el Seguro Social el 3.

La mayoría de los beneficiarios de retiro recibe, según datos recientes de la SSA, un promedio de $2,009.50 dólares al mes. Este monto varía según el historial laboral y la edad al momento de solicitar el beneficio.

Las personas con discapacidad que reciben SSDI obtienen un promedio mensual de $1,584.46 dólares, mientras que los beneficiarios por sobrevivencia reciben alrededor de $1,575.61 dólares. El pago promedio para quienes reciben SSI es de $717.20 dólares.

La SSA confirmó que todos estos pagos tendrán un aumento en 2026 gracias al ajuste por costo de vida (COLA). El incremento será de 2.8%, lo que elevará los pagos mensuales de los jubilados en un promedio de $56 dólares. El primer grupo en recibir este aumento será el de SSI, cuyos beneficiarios recibirán el pago ajustado el 31 de diciembre debido al feriado de Año Nuevo.

La agencia destaca que, “en la mayoría de los casos”, ya no envía cheques en papel. En cambio, utiliza dos métodos electrónicos para entregar los pagos. Los beneficiarios pueden recibir su dinero por depósito directo si registran su cuenta bancaria en el portal my Social Security. Otra alternativa es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada para quienes no tienen cuenta bancaria y que permite acceder al dinero de forma rápida y segura.

