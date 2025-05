Mike Pence le recuerda a Trump que Qatar apoya a Hamas y por ello sería un error aceptarle un avión

Michael Richard Pence, exvicepresidente de la nación, le recordó al mandatario Donald Trump que, durante años, el gobierno de Qatar ha apoyado las organizaciones terroristas Hamas y Al Qaeda, por lo cual sería un error aceptarle un avión como regalo.

Durante la gira que el presidente estadounidense sostuvo por Medio Oriente, la familia real qatarí le obsequió una aeronave Boeing 747-8 jumbo con un valor estimado en $400 millones de dólares.

El objetivo de dicha acción es que pueda utilizarlo para reemplazarlo por la flota del Air Force One donde se trasporta.

No obstante, en una entrevista concedida al programa “Meet the Press”, el cual transmite la cadena de televisión NBC News, Mike Pence le recomendó no recibir la aeronave, pues podría asumir un innecesario riesgo.

“Primero debemos recordar quién es Qatar. Tenemos una base militar allí. Tengo familiares cercanos desplegados en la región. Qatar tiene un largo historial de jugar a dos bandas. Apoyan a Hamás. Apoyaron a Al Qaeda. De hecho, ha financiado protestas a favor de Hamás en campus universitarios estadounidenses por todo Estados Unidos”, expresó.

Mike Pence perdió la confianza de Donald Trump al reconocer que Joe Biden lo venció en las elecciones de 2020. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Además, el republicano de Indiana aseguró que la aeronave no se ajusta al nivel de seguridad que tiene un Air Force One y por ello exhorta al presidente Trump a rechazar el obsequio qatarí.

“Es incompatible con nuestra seguridad y con nuestras necesidades de inteligencia. Y espero que el presidente lo reconsidere.

Otros han observado que existen problemas profundos: la posibilidad de recopilar información de inteligencia, la necesidad de garantizar la seguridad del presidente de Estados Unidos mientras viaja por el mundo. Creo que es simplemente una mala idea y espero que el presidente lo piense mejor”, externó.

A pesar de los argumentos señalados, Donald Trump parece estar fascinado con la idea de poder contar con un avión más moderno con respecto a los que suele utilizar durante sus viajes.

“Necesitamos un avión durante un par de años antes de conseguir los demás, porque Boeing lleva mucho retraso.

Cuando ves un 747 nuevo y un avión de 42 años, que ni siquiera es el mismo, los demás son más grandes, elegantes y definidos. Y no se ve bien”, enfatizó.

