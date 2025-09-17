Mike Pence pasa de haber fungido como exvicepresidente de la nación a convertirse en profesor

Al no ser contemplado para volver a trabajar en la administración federal en turno, Michael Richard Pence, exvicepresidente de la nación, optó por aceptar una oferta laboral de la Universidad George Mason.

A partir de la próxima primavera, el republicano que fue brazo derecho de Trump durante su primera etapa en la Casa Blanca volverá a brindar cátedra como ya lo hizo el año pasado cuando, después de quedar fuera de la carrera por la carrera por la candidatura republicana a la presidencia, se integró a la Grove City College, escuela cristiana conservadora con sede en Grove City, Pensilvania.

En aquella ocasión, fungió como miembro visitante distinguido en fe y vida pública por lo que su principal labor consistió en explorar y fortalecer la presencia de la fe cristiana en la institución.

Ahora, el político de Indiana asumirá un nuevo reto, pues en la Escuela de Políticas y Gobierno Schar impartirá cursos de pregrado y seminarios públicos.

Además, Pence también estará disponible para impartir charlas moderadas y programas de mentoría dirigidos a estudiantes de ciencias políticas, derecho, administración pública y áreas afines.

“A lo largo de mis años de servicio público, he visto de primera mano la importancia del liderazgo con principios y la fidelidad a la Constitución para forjar el futuro de nuestra nación.

Mike Pence pasó de ser el brazo derecho de Donald Trump ha convertirse en uno de sus principales detractores. (Crédito: Reba Saldanha / AP)

Espero compartir estas lecciones con la próxima generación de líderes estadounidenses y aprender de los extraordinarios estudiantes y profesores de la Universidad George Mason”, expresó el conservador de 66 años quien, en su momento, se negó a respaldar las ideas del presidente Trump sobre el último tramo de su administración.

“A pesar de lo que el expresidente y sus aliados han dicho durante más de dos años y medio y continúan insistiendo… las elecciones de Georgia no fueron robadas, y yo no tenía derecho a revocar las elecciones del 6 de enero”, expresó con respecto a las elecciones de 2020 y sobre el ataque que sufrió el Capitolio el 6 de enero de 2021.

De hecho, la relación entre ambos personajes se resquebrajó a partir de que Pence se postuló para como aspirante a la candidatura presidencial republicana, lo cual no le sentó nada bien a Trump.

“Donald Trump está siguiendo y articulando una agenda que está en desacuerdo con la agenda conservadora con la que gobernamos durante nuestros cuatro años. Por eso, en conciencia, no puedo respaldar a Donald Trump en esta campaña”, señaló Mike Pence en su momento.

Sigue leyendo:

• Mike Pence advierte sobre un posible shock de precios en EE.UU. como resultado de los aranceles

• Mike Pence advierte que Putin atacará a una nación de la OTAN si invade Ucrania

• Mike Pence se negó a respaldar la candidatura de Donald Trump en las elecciones de 2024