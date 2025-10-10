Lo que se sabe del acuerdo definitivo entre Daddy Yankee y su exesposa

Ramón Luis Ayala Rodríguez, el icónico artista conocido como Daddy Yankee, y su exesposa, Mireddys González llegaron a un acuerdo sobre el uso de sus marcas. El entendimiento, confirmado ante el Tribunal Federal de Hato Rey, resuelve el conflicto sobre el uso y control de sus marcas profesionales, incluyendo su nombre artístico.

La moción conjunta presentada este viernes ante la jueza María Antongiorgi Jordán establece que todas las reclamaciones en esta acción legal han sido resueltas. Gracias a este pacto, el intérprete de ‘Gasolina’ podrá continuar utilizando libremente sus marcas registradas, entre las que se encuentran “Daddy Yankee” y “DY”, las cuales había empleado incluso después de anunciar su retiro de la música.

Como parte clave del acuerdo, González se compromete de manera formal a “no tomar ninguna medida destinada a limitar, afectar o impedir” que Ayala Rodríguez utilice dichas marcas.

El documento también le prohíbe expresamente menospreciar, diluir el valor o registrar nombres similares que puedan crear confusión y perjudicar los activos comerciales del artista.

La jueza será la encargada de dictar una sentencia definitiva e inapelable que incorpore los términos de este acuerdo, manteniendo además la jurisdicción del tribunal para garantizar su cumplimiento en el futuro.

El cierre de un capítulo legal complejo

Este acuerdo marca el cierre de un capítulo intenso en la disputa empresarial y familiar entre el artista y su exesposa. La controversia había escalado previamente cuando, en agosto pasado, una jueza ordenó a González entregar dispositivos electrónicos con correos y archivos de la discográfica El Cartel Records, tras detectarse la eliminación de información relevante.

La demanda original de Daddy Yankee no solo involucraba a su exesposa, sino también a su excuñada, Ayeicha González, por la presunta destrucción de archivos corporativos y por transferencias bancarias no autorizadas que, según los documentos judiciales, habrían ascendido a 100 millones de dólares.

Con este acuerdo, la pareja, que se divorció oficialmente en febrero de 2025 después de casi 30 años de matrimonio y de tener dos hijos en común, pone un punto final legal a una de las batallas más mediáticas en el mundo de la música urbana.

