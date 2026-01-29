Renuncian abogados de Mireddys González en medio de su disputa con Daddy Yankee

Mireddys González, quien estuviera casada con Daddy Yankee, ya no siente lo duro, sino lo tupido, luego de que se diera a conocer que sus abogados renunciaron en medio de la disputa que ella y su hermana, Ayeicha González Castellanos, mantienen con el reconocido cantante.

De acuerdo a lo que se pudo saber, la renuncia de Mayra López Mulero, de Yancarlos Maysonet y de Alberto Rivera se produjo entre el 23 y el 24 de enero y fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico.

En el escrito, que consta de dos páginas, los litigantes explicaron los motivos detrás de su decisión de dejar de representar a las hermanas González.

“Por una razón justificada e imprevista”, escribieron los abogados de Mireddys, mientras que el de Ayeicha también dio un paso al costado.

En el documento se señala que los litigantes notificaron en tiempo y forma a su hoy ex clienta sobre su decisión de dejar el caso, tal y como lo señala Listin Diario, que fue el medio encargado de dar a conocer la noticia.

“Por todo lo cual, se solicita muy respetuosamente de este honorable tribunal que declare con lugar la presente moción, relevando a los abogados que suscriben de la representación legal”, se lee en la moción ingresada por los litigantes.

Si bien la solicitud de cambio de su defensa se acaba de realizar, Mireddys no ha dejado de estar protegida y ya cuenta con un equipo de abogados que la respalda.

En el caso por la liquidación de bienes gananciales, Mireddys es representada por los licenciados José R. Negrón Fernández y Liza M. Ortiz Camacho, mientras que la licenciada Pilar Pérez Rojas funge como su representante legal.

