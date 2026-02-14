¡Daddy Yankee será abuelo! Jesaaelys anuncia su embarazo con un emotivo video

El año 2026 será uno inolvidable para la influencer Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, pues anunció con bombo y platillo que se encuentra a la espera de su primer hijo junto a Carlos Olmo, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de octubre.

Dicha noticia se dio a conocer por medio de una conmovedora publicación en redes sociales que dejó ver a la feliz pareja posando desde la playa en su natal Puerto Rico mientras dan una mirada inédita a la pancita de embarazada de la joven.

“Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes 🤍Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable“, comentó la creadora de contenido al inicio de su mensaje.

Tras haberse enfrentado a la pérdida de un embarazo en septiembre de 2025, Jesaaelys Ayala y Carlos Olmo decidieron mantener oculta la noticia de su embarazo, por lo menos por un tiempo.

“Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás. Este bebé es una promesa de Dios, y una nueva bendición en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza”, finalizó la hija de Daddy Yankee y Mireddys González.

El anuncio de la dulce espera trajo consigo las felicitaciones de sus seres más allegados, destacando algunas como: “Los amamos y declaramos bendición y salud sobre ese o esa bebé que viene en camino”; “El tiempo de Dios es perfecto”; “Que noticia tan más linda, ambos se lo merecen”; “Esto me ha hecho tan feliz, mi beauty blogger fav tendrá su retoñito”, entre otros.

A pesar del ambiente de felicidad que se vivió en la caja de comentarios bajo su post, no faltaron aquellos que hicieron mención del padre de Jesaaelys, Daddy Yankee, y la oportunidad de reconciliación que representa la llegada de este nuevo integrante a su familia.

“Ojalá y ese bebé los pueda unir a todos por bien amén”; Dios permita y ese bebé sea la pieza que faltaba para unir la familia”, son las opiniones de los internautas que han seguido de cerca el drama familiar generado tras darse a conocer el divorcio y batalla legal que libras Ramón Luis Ayala y Mireddys González.

Fue apenas el año pasado cuando el intérprete de “Gasolina” confesó a propia voz que la relación con su hija estaba rota. A pesar de no revelar detalles sobre el motivo, el público lo atribuyó al proceso legal que el artista inició en contra de su mamá y su tía por mal manejo de fondos e información de sus empresas.

Por su parte, Jesaaelys confirmó esta versión en uno de sus videos publicados en YouTube: “En verdad es horrible la situación en la que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón. Y de esa misma manera que él dijo que nuestra relación está lacerada, yo confirmo que está super lacerada está más que lacerada y él sabe por qué”, indicó en ese entonces.

