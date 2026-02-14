window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¡Daddy Yankee será abuelo! Jesaaelys anuncia su embarazo con un emotivo video

La influencer confirmó que se encuentra a la espera de su primer hijo junto a Carlos Olmo, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2025

Daddy Yankee será abuelo. Su hija Jesaaelys confirmó su primer embarazo junto a Carlos Olmo. Crédito: Mezcalent

Por  Jailene Girón

El año 2026 será uno inolvidable para la influencer Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, pues anunció con bombo y platillo que se encuentra a la espera de su primer hijo junto a Carlos Olmo, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de octubre.

Dicha noticia se dio a conocer por medio de una conmovedora publicación en redes sociales que dejó ver a la feliz pareja posando desde la playa en su natal Puerto Rico mientras dan una mirada inédita a la pancita de embarazada de la joven.

“Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes 🤍Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable“, comentó la creadora de contenido al inicio de su mensaje.

Tras haberse enfrentado a la pérdida de un embarazo en septiembre de 2025, Jesaaelys Ayala y Carlos Olmo decidieron mantener oculta la noticia de su embarazo, por lo menos por un tiempo.

Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás. Este bebé es una promesa de Dios, y una nueva bendición en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza”, finalizó la hija de Daddy Yankee y Mireddys González.

El anuncio de la dulce espera trajo consigo las felicitaciones de sus seres más allegados, destacando algunas como: “Los amamos y declaramos bendición y salud sobre ese o esa bebé que viene en camino”; “El tiempo de Dios es perfecto”; “Que noticia tan más linda, ambos se lo merecen”; “Esto me ha hecho tan feliz, mi beauty blogger fav tendrá su retoñito”, entre otros.

A pesar del ambiente de felicidad que se vivió en la caja de comentarios bajo su post, no faltaron aquellos que hicieron mención del padre de Jesaaelys, Daddy Yankee, y la oportunidad de reconciliación que representa la llegada de este nuevo integrante a su familia.

“Ojalá y ese bebé los pueda unir a todos por bien amén”; Dios permita y ese bebé sea la pieza que faltaba para unir la familia”, son las opiniones de los internautas que han seguido de cerca el drama familiar generado tras darse a conocer el divorcio y batalla legal que libras Ramón Luis Ayala y Mireddys González.

Fue apenas el año pasado cuando el intérprete de “Gasolina” confesó a propia voz que la relación con su hija estaba rota. A pesar de no revelar detalles sobre el motivo, el público lo atribuyó al proceso legal que el artista inició en contra de su mamá y su tía por mal manejo de fondos e información de sus empresas.

Por su parte, Jesaaelys confirmó esta versión en uno de sus videos publicados en YouTube: “En verdad es horrible la situación en la que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón. Y de esa misma manera que él dijo que nuestra relación está lacerada, yo confirmo que está super lacerada está más que lacerada y él sabe por qué”, indicó en ese entonces.

