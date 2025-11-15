Estacionamiento de Copa del Mundo 2026 será muy caro: esto pagarás

El alto precio del estacionamiento en la Copa del Mundo se ha convertido en otro tema de preocupación para los aficionados que planean viajar al Mundial 2026. Los costos revelados en las últimas semanas muestran que asistir a los partidos no será barato. Muchos fanáticos ya sabían de las tarifas récord de los boletos. Ahora descubren que incluso dejar el auto en el estadio puede convertirse en un gasto considerable.

A medida que se acerca el torneo, han comenzado a publicarse las primeras tarifas oficiales para estacionar en los estadios de Estados Unidos. Solo cinco de los 16 recintos del país han iniciado la venta de pases, pero los precios llamaron la atención de inmediato. De acuerdo con los reportes iniciales, publicados por The Athletic de The New York Timer, el costo por vehículo podría llegar hasta los $175 dólares.

Los datos del sitio oficial de estacionamientos de FIFA muestran una estructura de precios que varía según la fase del torneo. Los boletos más económicos disponibles hasta ahora alcanzan los $75 dólares para los partidos de la fase de grupos y la ronda de 32 equipos.

En la ronda de octavos de final suben a $100 dólares. En los cuartos de final aumentan a $125 y $145 dólares, dependiendo del estadio. Para semifinales, la tarifa llega al máximo de $175 dólares por vehículo.

Estas cifras aplican en sedes como Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Arrowhead Stadium en Kansas City, Gillette Stadium en Foxborough y AT&T Stadium en Arlington.

La situación en Filadelfia es distinta. En el Lincoln Financial Field, los precios empiezan en $115 dólares para la fase de grupos. Para los octavos de final suben a $145 dólares. Esto coloca a esta sede como una de las más caras desde el inicio del torneo.

Estos costos representan un incremento significativo si se comparan con otros eventos recientes. Durante el Mundial de Clubes celebrado este mismo año en Estados Unidos, los precios eran mucho más accesibles. En Miami, por ejemplo, los aficionados que asistían al Hard Rock Stadium podían llegar el mismo día y pagar solo $40 dólares por estacionarse. Esa diferencia deja claro cómo la Copa del Mundo eleva el costo total de la experiencia.

La organización del torneo enfrenta además desafíos logísticos. El transporte es uno de los puntos más críticos debido a la distancia entre ciudades y estadios. Aunque FIFA asegura que mejorará las opciones de movilidad, aún existe preocupación sobre si las alternativas serán suficientes o accesibles. De acuerdo con el organismo del futbol, el transporte público mejorará para trasladar a los aficionados entre las principales ciudades y los estadios más alejados.

Los precios tan elevados pueden dejar fuera a muchos aficionados internacionales que sueñan con vivir el Mundial en Estados Unidos. Con el torneo proyectado como el evento deportivo más lucrativo de la historia, las tarifas podrían seguir aumentando. Por ello, conviene que quienes planeen asistir consideren desde ahora los costos reales de la experiencia y busquen alternativas de transporte o reservas anticipadas para evitar pagar de más.

También te puede interesar: