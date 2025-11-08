Saber qué ciudades de EE.UU. tienen transporte público gratuito es clave para millones de trabajadores y familias que dependen de este servicio a diario. La gratuidad del transporte representa un alivio económico, reduce la dependencia del automóvil y facilita el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos. Sin embargo, como ocurre con todo lo que el Estado ofrece sin costo directo, estos programas se sostienen gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos, lo que implica una inversión colectiva para mejorar la movilidad y la calidad de vida urbana.

El transporte público gratuito no solo significa ahorrar algunos dólares al día. Para quienes viajan al trabajo o la escuela, representa cientos o incluso miles de dólares menos al año en gastos de traslado. Además, incentiva el uso del transporte colectivo frente al automóvil particular, reduciendo el tráfico, la contaminación y el consumo de combustible.

Para ello, también se requiere una infraestructura que esté a la altura de las necesidades y la demanda que ocasionará. Y todo eso cuesta para los contribuyentes, incluso para aquellos que no lo utilizan, como cualquier otro beneficio social del que quizás jamás ocupen.

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, en 2020 se realizaron más de 5.97 mil millones de viajes en transporte público. Aunque la cifra cayó respecto a los 9.9 mil millones de 2019, la tendencia a eliminar tarifas busca recuperar pasajeros y promover una movilidad más limpia y accesible.

La ciudad de Kansas City, Missouri, fue la primera en eliminar por completo las tarifas del transporte público, implementando un sistema gratuito en tranvías y autobuses. Su éxito ha servido de ejemplo para otras comunidades, que han visto en esta medida una herramienta para apoyar a los trabajadores de bajos ingresos y revitalizar las economías locales.

Actualmente, varias ciudades de Estados Unidos han adoptado el modelo de transporte sin tarifa, ya sea en rutas específicas o en todo su sistema. Estas son algunas de ellas:

Akron, Ohio

Alexandria, Virginia

Avon, Colorado

Baltimore, Maryland

Boston, Massachusetts

Breckenridge, Colorado

Cache Valley, Utah

Chapel Hill, Carolina del Norte

Clemson, Carolina del Sur

Commerce y Emeryville, California

Corvallis, Oregón

Hoboken, Nueva Jersey

Island County, Washington

Missoula, Montana

North Central New Mexico, Nuevo México

Olympia, Washington

Park City, Utah

Raleigh, Carolina del Norte

Richmond, Virginia

Savannah, Georgia

Summit County, Colorado

Tucson, Arizona

Vail, Colorado

Es importante aclarar que la gratuidad varía según el tipo de transporte o las rutas. En algunas ciudades solo aplica para autobuses locales o tranvías, mientras que en otras cubre todo el sistema de transporte público.

Ciudades como Nueva York están considerando proyectos piloto para ofrecer transporte gratuito en determinados barrios. Con la llegada de nuevas autoridades locales, el debate sobre su financiamiento y viabilidad está ganando terreno.

Para los trabajadores, los estudiantes y las familias de bajos ingresos, esta medida puede marcar la diferencia entre llegar o no a fin de mes. Un transporte público gratuito es, al final, una inversión en equidad social, salud ambiental y desarrollo urbano. Aunque el costo se distribuye entre los contribuyentes, el beneficio se multiplica en comunidades más conectadas, menos congestionadas y con mayores oportunidades para todos.

