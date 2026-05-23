¿Kroger dará electrodomésticos gratis? Lo que debes saber sobre un acuerdo con el gobierno de EE.UU.

Kroger está pasando por diversos desafíos que complican su existencia bajo la más reciente dirección de Greg Foran. No obstante, la empresa pone la cara a estas adversidades y busca darles soluciones factibles. Entre todas estas complicaciones, la cadena de supermercados ahora deberá reemplazar cientos de unidades de refrigeración para dar solución a las acusaciones del gobierno federal relacionadas con fugas de sustancias que afectan la capa de ozono.

El acuerdo de Kroger surgió después de una investigación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), iniciada en 2019. Las autoridades revisaron si Kroger cumplía con las normas de la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), que regula el uso de ciertos refrigerantes dañinos para el medio ambiente.

La medida ha llamado la atención porque parte del convenio contempla reparar o sustituir alrededor de 600 equipos de refrigeración en un plazo de dos años. Esto ha generado dudas entre consumidores sobre quiénes recibirían los nuevos electrodomésticos y cómo funcionará el proceso.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Kroger no reparó oportunamente fugas relacionadas con el refrigerante R-22 entre 2014 y 2023. Este compuesto pertenece al grupo de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), sustancias asociadas con el deterioro de la capa de ozono.

¿Los clientes recibirán electrodomésticos gratis?

Hay publicaciones que aseguran que los electrodomésticos de los que hace alusión la investigación de la EPA se entregarán a los clientes. Falso. Hay que aclarar que Kroger no entregará refrigeradores gratuitos directamente a consumidores o familias. De lo que realmente se trata es de cumplir lo que establece el acuerdo en el que la empresa deberá reparar o reemplazar cientos de equipos de refrigeración utilizados en sus propias tiendas y operaciones comerciales.

Esto significa que los electrodomésticos incluidos en el convenio serían unidades industriales o comerciales que forman parte de la infraestructura de Kroger, no refrigeradores domésticos para clientes.

Además del reemplazo de equipos, la cadena aceptó pagar una multa civil de $2.5 millones de dólares y destinar cerca de $100 millones de dólares para corregir los problemas detectados por las autoridades ambientales.

La EPA explicó que las reglas federales obligan a las empresas que utilizan sistemas de refrigeración comerciales a mantener controladas las fugas de sustancias químicas dañinas. En años recientes, las normas se endurecieron aún más, reduciendo los límites permitidos para ciertos refrigerantes.

El gobierno federal destacó que las reparaciones son importantes para evitar daños ambientales y riesgos para la salud pública.

“El cumplimiento de la Ley de Aire Limpio protege la salud humana”, declaró Adam Gustafson, subprocurador general adjunto principal del Departamento de Justicia. “Reparar las fugas de refrigerantes que agotan la capa de ozono marca una verdadera diferencia a la hora de proteger a todos los estadounidenses de los efectos nocivos de la radiación solar”.

Las autoridades también señalaron que algunos de los refrigerantes involucrados ya habían sido eliminados gradualmente en Estados Unidos debido a su impacto ambiental.

El acuerdo aún necesita aprobación judicial

Aunque Kroger aceptó el convenio para evitar un litigio prolongado en tribunales, el acuerdo todavía debe ser aprobado por una corte federal en Ohio antes de entrar plenamente en vigor.

Este caso pone el foco de atención en dos vías: primero, sobre las regulaciones ambientales que deben seguir las grandes cadenas comerciales en Estados Unidos; y segundo, sobre las malas interpretaciones que algunas publicaciones hacen sobre los acuerdos legales. No todas las demandas millonarias implican a los consumidores; por eso está La Opinión, para una investigación e interpretación legal más veraz que en otros sitios.

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