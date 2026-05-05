La incertidumbre global continúa afectando el comportamiento del tipo de cambio, donde el peso pierde fuerza e impacta en el precio del dólar en México hoy, 05 de mayo del 2026. Esto tiene un efecto directo para millones de personas que envían dinero, realizan compras internacionales o siguen de cerca los mercados financieros.

Para esta jornada, el dólar se ubica en un promedio de $17.50 pesos por unidad, lo que refleja un movimiento moderado respecto al cierre anterior. Este nivel sugiere que el mercado cambiario ha entrado en una fase de cautela, luego de la volatilidad registrada en días recientes.

Durante el lunes 4 de mayo, el peso mexicano registró una ligera depreciación de 0.41%, influido principalmente por la incertidumbre internacional. Uno de los factores más relevantes fue la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio energético mundial, donde persisten disputas geopolíticas que mantienen atentos a los inversionistas.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró ese mismo día en $17.5165 pesos por dólar, considerando el promedio de operaciones bancarias. No obstante, al tomar en cuenta la cotización a lo largo de toda la jornada, el cierre práctico se ajustó a $17.52 pesos por divisa estadounidense, confirmando la ligera presión sobre la moneda nacional.

En cuanto al tipo de cambio oficial, conocido como FIX y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $17.5157 pesos por dólar para este martes 5 de mayo. Este indicador, calculado por Banxico con base en el mercado mayorista, es utilizado como referencia en diversas operaciones financieras. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.5118 pesos por unidad.

Tipo de cambio en bancos de México hoy

Las cotizaciones en ventanilla presentan diferencias importantes entre instituciones financieras. Para este 5 de mayo, los precios de compra y venta se ubican de la siguiente manera:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.10 pesos y venta en $18.19 pesos.

BBVA: compra en $16.54 pesos y venta en $17.67 pesos.

Banorte: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banamex: compra en $16.97 pesos y venta en $17.94 pesos.

y venta en $17.94 pesos. Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.00 pesos.

Es importante considerar que estos valores cambian constantemente durante el día, por lo que el precio final puede variar al momento de realizar una operación en sucursal.

En el comparativo, BBVA se mantiene como una de las opciones con menor precio de venta, lo que puede resultar atractivo para quienes buscan comprar dólares. Por otro lado, Banamex destaca con uno de los niveles de compra más elevados, lo que favorece a quienes desean vender la divisa.

Tensión en Medio Oriente y petróleo presionan al tipo de cambio

El entorno internacional sigue siendo un factor determinante para el comportamiento del dólar. Aunque los mercados bursátiles han mostrado señales de recuperación, la situación en el estrecho de Ormuz continúa generando incertidumbre. La disputa entre Estados Unidos e Irán por el control de esta vía marítima estratégica mantiene en alerta a los inversionistas.

Este contexto también impacta directamente en los precios del petróleo. A pesar de un ligero retroceso reciente, el crudo Brent se mantiene alrededor de $114 dólares por barril, un nivel elevado que refleja la sensibilidad del mercado energético ante cualquier escalada del conflicto.

El escenario sigue siendo frágil y cualquier cambio en el conflicto podría trasladarse rápidamente a los mercados financieros, incluido el del cambio de divisas.

También te puede interesar: