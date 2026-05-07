Arajet, JetBlue, Avianca y más aerolíneas ofrecen tarifas de rescate a pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines

El cierre repentino de operaciones de Spirit Airlines provocó una reacción inmediata en el sector aéreo desde las primeras horas del sábado que se dio a conocer la situación. Distintas aerolíneas han activado programas especiales para absorber a los pasajeros afectados, con tarifas reducidas, reubicaciones y descuentos temporales. Lo importante es que, si tienes planeado viajar, actúes rápido para aprovechar estas oportunidades.

A casi una semana del anuncio, algunas de estas ofertas siguen vigentes (otras ya no), aunque la mayoría tienen ventanas cortas de aplicación y condiciones específicas que los viajeros deben cumplir.

Expertos del sector advierten que estas tarifas de rescate no representan una nueva normalidad, sino una respuesta de emergencia para evitar aumentos bruscos de precios y saturación en rutas clave.

Para los pasajeros afectados, el tiempo se ha convertido en el factor más importante. Muchas de las promociones activas desaparecerán en cuestión de días, lo que podría derivar en tarifas más altas una vez que el mercado se estabilice.

Arajet: tarifa fija de $129 dólares hacia República Dominicana

La aerolínea dominicana Arajet encabeza una de las respuestas más directas en el mercado latino. La compañía está ofreciendo vuelos entre Miami y Boston hacia Santo Domingo por una tarifa especial de $129 dólares por trayecto, impuestos incluidos, válida únicamente durante mayo de 2026.

El beneficio aplica exclusivamente para pasajeros que puedan demostrar que tenían un boleto confirmado con Spirit Airlines en esas rutas afectadas. La aerolínea ha explicado que esta medida busca proteger la conectividad entre la diáspora dominicana y su país de origen, especialmente en rutas de alta demanda.

JetBlue: descuentos de emergencia en fase final

JetBlue Airways implementó tarifas de rescate desde los primeros días del cierre de Spirit, pero su ventana de mayor beneficio ya expiró: boletos desde $99 dólares por trayecto que estuvieron vigentes hasta el 6 de mayo.

Actualmente, ofrece tarifas con tope de hasta $299 dólares en rutas específicas y que solo aplican para pasajeros con comprobante de vuelo cancelado de Spirit.

Avianca: reubicación sin costo de tarifa aérea

La aerolínea Avianca adoptó un enfoque distinto, centrado en la reubicación de pasajeros. El programa ofrece traslados sin cobro de tarifa aérea para viajeros afectados que ya hayan iniciado su viaje con Spirit y cuenten con boleto de regreso.

Esta medida aplica para itinerarios entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, sujeta a disponibilidad.

“En Avianca estamos comprometidos con ofrecer soluciones reales a los pasajeros”, indicó la aerolínea en su comunicado, al destacar que el apoyo busca mantener la conectividad en la región en momentos de interrupción del servicio aéreo.

Frontier Airlines: descuentos de hasta 50% aún activos

Frontier Airlines es una de las aerolíneas que más rápido reaccionó tras el cierre de Spirit.

Lanzó un programa de apoyo con descuentos en toda su red para atraer a pasajeros afectados y que mantiene una de las promociones más amplias del mercado.

La compañía ofrece hasta 50% de descuento en tarifas base con el código SAVENOW. Es una promoción dirigida a viajeros que necesitan reprogramar vuelos a menor costo.

La compra debe realizarse antes del 10 de mayo de 2026. Los viajes con descuento aplican hasta el 19 de noviembre de 2026, con restricciones por fechas y disponibilidad.

Además, Frontier ha reforzado rutas que antes operaba Spirit. Actualmente cubre más de 100 trayectos en mercados como Florida, Texas y el Caribe.

Avelo Airlines: hasta 75% de descuento extendido

Avelo Airlines continúa ofreciendo hasta 75% de descuento en tarifas base con el código TRYAVELO, válido para reservas hasta noviembre de 2026.

Además, la aerolínea ha impulsado rutas alternativas en mercados que antes dependían de Spirit, y ha abierto oportunidades de contratación para empleados afectados por el cierre.

Delta y United: apoyo en fase de expiración

Delta Air Lines activó tarifas de rescate con descuento para pasajeros afectados por la cancelación de vuelos de Spirit Airlines casi de manera inmediata. La oferta incluye rutas nacionales y algunos vuelos entre Estados Unidos y América Latina, dependiendo de la disponibilidad. La aerolínea indicó que estas tarifas especiales estarían vigentes durante cinco días posteriores al anuncio del cierre de Spirit, por lo que al 7 de mayo la promoción ya se encuentra en su etapa final.

Por su parte, United Airlines mantiene uno de los programas de apoyo con mayor vigencia. La compañía ofrece boletos con precios limitados, que en la mayoría de los casos oscilan entre $199 y $299 dólares por trayecto en rutas previamente operadas por Spirit.

Esta medida estará disponible hasta el 16 de mayo de 2026 y requiere que los pasajeros presenten comprobante de reservación con Spirit Airlines, además de contar con una cuenta activa en MileagePlus.

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