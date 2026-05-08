Precio del dólar en México hoy, 08 de mayo del 2026: cómo afecta cambio de tasas de Banxico

El dólar estadounidense se mantuvo prácticamente estable frente al peso mexicano este viernes 8 de mayo de 2026. La jornada se desarrolla en un ambiente de calma, después de que el Banco de México (Banxico) redujera la tasa de referencia, generando menos presión sobre la divisa estadounidense. Te explicamos toda esta situación, especialmente si el precio del dólar en México te interesa si envías remesas.

En promedio, el dólar se cotiza en $17.26 pesos por unidad, apenas sin cambios respecto al cierre del jueves 7 de mayo. En esa jornada, Banxico informó que el cierre oficial fue de $17.2693 pesos por dólar, mientras que el cierre práctico del mercado se ubicó en $17.29 pesos, reflejando las variaciones durante el día.

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $17.2400 pesos por dólar para este viernes, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.2530 pesos por unidad.

Tipo de cambio en bancos de México hoy

Las cotizaciones en ventanilla varían ligeramente entre instituciones financieras. Para este viernes, los precios de compra y venta en bancos de México son los siguientes:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA: compra en $16.40 pesos y venta en $17.53 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.73 pesos y venta en $17.70 pesos.

y venta en $17.70 pesos. Scotiabank: compra en $16.65 pesos y venta en $17.85 pesos.

En el comparativo, hoy BBVA se posiciona como la opción con menor precio de venta, lo que la hace atractiva para quienes quieren comprar dólares. Por su parte, Banamex se mantiene como la institución bancaria con la cotización de compra más alta.

En empresas de transferencias internacionales, el dólar se cotiza en $16.83 pesos en Western Union y en $17.74 pesos en MoneyGram, dependiendo del tipo de operación.

En la zona fronteriza, específicamente en Tijuana, el dólar se compra en $16.65 pesos y se vende en $16.95 pesos, mostrando un costo de salida más bajo que el promedio nacional.

Medio Oriente, petróleo y tasas de interés en México

El retroceso del dólar se explica por la disminución de la tensión en Medio Oriente, lo que ha reducido la presión sobre los mercados energéticos de Europa y Asia.

En tanto, el petróleo Brent cayó a $101.26 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en $94.3 dólares, favoreciendo la ligera depreciación de la divisa estadounidense.

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Banxico decidió reducir la tasa de referencia a 6.50%, la más baja desde marzo de 2022. Este ajuste forma parte del ciclo de recortes iniciado en 2024 y ha generado un sesgo bajista en el tipo de cambio USD/MXN. La inflación anual en abril se ubicó en 4.45% en México, por debajo de la expectativa de 4.50%, contribuyendo a un mercado más estable.

En términos semanales, el dólar registra un descenso de -1.13%, mientras que su variación interanual muestra una caída de -9.65%, confirmando la fortaleza del peso. La volatilidad actual del tipo de cambio se mantiene en 6.04%, por debajo del 8.22% de referencia, lo que indica mayor estabilidad.

Otros indicadores internacionales también influyen: el índice DXY, que mide la fuerza del dólar frente a otras divisas, marcó un mínimo intradía de 97.81 puntos, mientras que la curva de rendimientos del Tesoro de Estados Unidos muestra menor expectativa de presiones inflacionarias.

Con el peso mexicano fuerte, las remesas y quienes cobran en dólares en México pierden poder adquisitivo.

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