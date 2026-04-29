Rechazan el 15% de las solicitudes de reembolso de aranceles en EE.UU.

El proceso para recuperar aranceles en Estados Unidos continúa y ya enfrentó sus primeros desafíos. No obstante, el entusiasmo de las empresas por obtener su reembolso no ha bajado, solo por el hecho de que una parte importante ha sido rechazada en su solicitud, tanto por errores del sistema como por dudas en el procedimiento que no han sido resueltas favorablemente.

Desde el lanzamiento del portal el 20 de abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha recibido más de 75,000 solicitudes de reembolso. Sin embargo, cerca del 15% han sido rechazadas, lo que evidencia los retos iniciales de este programa dirigido a importadores y empresas.

Según información presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional, más de 47,000 solicitudes fueron correctamente ingresadas, abarcando alrededor de 11 millones de pagos de aranceles. Estos datos fueron confirmados por Brandon Lord, funcionario de la agencia.

El sistema utilizado, llamado Sistema de Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE, por sus siglas en inglés), fue creado para cumplir con una orden judicial tras el fallo de la Corte Suprema que anuló aranceles de emergencia impuestos durante la administración de Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

¿Qué hay detrás de los rechazos?

Uno de los principales factores que explican los rechazos es el desconocimiento de los criterios del programa. En esta primera fase, el sistema solo acepta solicitudes de aranceles ya finalizados o estimaciones que aún pueden ser determinadas, siempre que cumplan con condiciones específicas.

“Hay parámetros, y me imagino que algunas de las solicitudes están fuera de ese alcance”, explicó Nick Richards, socio del despacho legal Greenspoon Marder, a CBS News. “Algunas empresas probablemente están cometiendo errores en la presentación de sus reclamaciones”.

Esto implica que no todos los pagos califican para devolución, especialmente si no están vinculados directamente con las disposiciones legales aplicables.

Pese a los inconvenientes que se han reportado desde los primeros días, las autoridades sostienen que el sistema opera de forma estable. De acuerdo con CBP, el portal solo registró una breve interrupción el día de su lanzamiento.

“Desde la apertura de CAPE el 20 de abril de 2026, el único momento en que la funcionalidad no estuvo disponible fue durante un periodo de 18 minutos“, señaló Brandon Lord, funcionario de CBP. “Esto ocurrió para reconfigurar recursos y optimizar el procesamiento de declaraciones”.

Incluso especialistas han reconocido la rapidez con la que se implementó la plataforma, considerando la complejidad técnica que implica gestionar miles de solicitudes en poco tiempo.

“Me sorprendió la velocidad con la que Aduanas puso en marcha este portal, así que mis respetos para ellos”, afirmó Nick Richards. “Han hecho un trabajo increíble al implementarlo”.

Problemas para las empresas

A nivel práctico, algunos empresarios enfrentan dificultades técnicas que les impiden completar sus solicitudes. Esto puede retrasar la recuperación de recursos importantes para sus operaciones. Por ejemplo, Beth Benike, cofundadora de la empresa Busy Baby, señaló que no ha podido presentar su solicitud debido a un error en su cuenta.

“Recibo un error que dice que mi identificación fiscal está vinculada a la cuenta de otra persona”, explicó Benike a CBS News. “He pasado horas en espera con funcionarios, lo que me quita tiempo para operar mi negocio”.

La empresaria estima que el gobierno le debe cerca de $50,000 dólares, y aunque confía en que recibirá el reembolso, anticipa un proceso largo.

“Creo que eventualmente recibiré el dinero, pero pasarán varios meses antes de verlo”, comentó.

Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, estos retrasos pueden representar un desafío financiero que podría involucrar su propia existencia.

¿Y los consumidores?

Debido a la manera en la que las empresas pueden comprobar los costos acaecidos por los aranceles de la administración Trump, los consumidores dependerán de cada compañía para saber si podrían aspirar a un reembolso por sus gastos. Algunos especialistas han sugerido que eso podría ser algo imposible de establecer, pero en pro de una fidelidad con sus clientes, estiman que es probable que las empresas recurran a descuentos especiales que les hagan sentir que han recuperado parte de su dinero gastado en compras pasadas.

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