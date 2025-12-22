Anselmi reemplaza al hijo de Ancelotti en el Botafogo

Botafogo, vigente campeón del Campeonato Brasileño y de la Copa Libertadores en 2024, anunció este lunes la contratación del técnico argentino Martín Anselmi como nuevo entrenador del primer equipo. El estratega sudamericano llega para sustituir al italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, quien renunció al cargo la semana pasada tras manifestar divergencias con la directiva del club carioca.

En un comunicado oficial, el Botafogo informó que Anselmi firmó un contrato por dos temporadas, válido hasta finales de 2027. El entrenador, que recientemente estuvo al frente del Porto de Portugal, es esperado en Río de Janeiro durante el mes de enero para comenzar formalmente su nueva etapa al mando del club albinegro.

El argentino asumirá el próximo 4 de enero el inicio de la pretemporada, en un calendario que se presenta exigente para el Botafogo. En 2026, el club disputará el Campeonato Brasileño, la Copa do Brasil, el Campeonato Carioca y la Copa Libertadores, torneo en el que deberá arrancar desde la fase previa.

Un técnico joven con experiencia internacional

Anselmi, de 40 años, llegará acompañado por su cuerpo técnico habitual. El equipo de trabajo estará integrado por los auxiliares Luis Piedrahita y Pablo De Muner, el preparador físico Diego Bottaioli y el entrenador de porteros Darío Herrera, quienes lo han acompañado en etapas anteriores de su carrera.

En el mismo comunicado, el Botafogo destacó el exitoso paso del técnico argentino por Independiente del Valle. Al frente del conjunto ecuatoriano, Anselmi conquistó la Copa Sudamericana y la Copa de Ecuador en 2022, una hazaña que lo convirtió en el primer entrenador del club en lograr ambos títulos en una misma temporada, además de ser uno de los más jóvenes en conseguirlo.

Un año más tarde, el estratega repitió los éxitos al ganar la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Ecuador, consolidando su reputación como uno de los técnicos emergentes más interesantes del fútbol sudamericano.

Además de su paso por Independiente del Valle, Anselmi ha dirigido al Unión La Calera de Chile y al Cruz Azul de México, antes de dar el salto al fútbol europeo con el Porto en 2025. Sin embargo, su etapa en el conjunto portugués fue breve. El argentino permaneció apenas seis meses en el cargo y su salida comenzó a ser cuestionada tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del último Mundial de Clubes de la FIFA.

La llegada de Anselmi se produce apenas cinco días después de la renuncia de Davide Ancelotti, quien dejó el cargo tras cinco meses debido a discrepancias con la dirigencia encabezada por el empresario estadounidense John Textor, propietario del Botafogo. El técnico italiano se sumó así a la lista de entrenadores que han salido del club por diferencias con la conducción deportiva.

Ancelotti, de 36 años, cerró su ciclo con un balance de 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 32 partidos. Bajo su gestión, el equipo logró revertir un inicio irregular de temporada y finalizar en la sexta posición del Campeonato Brasileño, resultado que aseguró al Botafogo un lugar en la fase previa de la Copa Libertadores de 2026.



