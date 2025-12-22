México, en el puesto 15 del ranking FIFA para despedir el 2025

La Selección Mexicana cerró el año 2025 ubicada en la posición 15 del Ranking de la FIFA, de acuerdo con la última actualización publicada por el organismo rector del fútbol mundial este lunes 22 de diciembre. El listado no presentó modificaciones en los primeros 33 lugares, por lo que el panorama en la parte alta de la clasificación se mantuvo intacto y permitió al Tri conservar el sitio que ocupa desde el pasado 20 de noviembre.

España continúa en la cima del ranking, seguida por Argentina y Francia, en un podio que no sufrió variaciones respecto a la actualización anterior. La estabilidad en esas posiciones se explica, en buena medida, por la ausencia de competencias oficiales de selecciones en el cierre del año, lo que redujo el margen para movimientos significativos en la tabla.

Spain remain at the top of the pile for the final #FIFARankings of 2025! 🇪🇸🔝 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2025

Para México, el lugar 15 representa un cierre positivo dentro de un año de transición y ajustes, especialmente bajo el proceso encabezado por Javier Aguirre. El conjunto nacional logró mantenerse dentro del top 15, una zona considerada clave de cara a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Un año de subidas y ajustes en el ranking

El recorrido del Tricolor a lo largo del 2025 en el Ranking de la FIFA estuvo marcado por altibajos, aunque con un balance general favorable. México inició el año en la posición 19, el mismo lugar que ocupó en la última actualización de 2024, lo que reflejaba un periodo previo de irregularidad en resultados y rendimiento.

La primera actualización del año, publicada el 3 de abril, mostró una ligera mejoría al escalar dos posiciones y colocarse en el puesto 17. Posteriormente, el 10 de julio, la Selección Mexicana alcanzó su mejor ubicación del año al aparecer en el lugar 13, un avance que confirmó una racha positiva en su desempeño internacional.

Sin embargo, ese impulso no se mantuvo de forma sostenida. En la actualización del 18 de septiembre, México descendió un peldaño y se colocó en el puesto 14, posición que conservó el 16 de octubre. Para el 20 de noviembre, el Tri volvió a retroceder un lugar y quedó ubicado en el sitio 15, mismo que ahora mantiene para cerrar el 2025.

Estados Unidos lidera la Concacaf

En el ámbito regional, Estados Unidos finalizó el año como la mejor selección de la Concacaf dentro del Ranking de la FIFA. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se ubicó en la posición 14, apenas un escalón por encima de México, consolidándose como el conjunto mejor clasificado del área.

Aunque a lo largo del año México logró superar a Estados Unidos en tres actualizaciones del ranking, el combinado de las barras y las estrellas terminó imponiéndose en las dos últimas mediciones. De esta forma, ambos equipos cerraron el 2025 muy cerca entre sí, un reflejo de la competencia directa que mantienen rumbo al Mundial de 2026.



