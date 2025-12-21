Malas noticias para el FC Barcelona: Andreas Christensen sufre grave lesión de rodilla

El FC Barcelona confirmó este domingo una nueva baja sensible en su plantilla. El defensor danés Andreas Christensen sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tras un mal gesto fortuito durante el entrenamiento del sábado y, en principio, intentará evitar pasar por el quirófano mediante un tratamiento conservador.

El internacional danés se sometió a pruebas médicas este domingo para determinar el alcance exacto de la lesión. Según informó el club catalán, la rotura no es total, motivo por el cual se optará por un tratamiento no quirúrgico. Aunque el comunicado oficial no especificó plazos de recuperación, las estimaciones iniciales apuntan a una baja de entre tres y cuatro meses, lo que supondría un contratiempo importante para el técnico Hansi Flick en un tramo clave de la temporada.

▶ Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado.



Christensen no viajó a Villarreal y quedó descartado para el compromiso liguero en el Estadio de la Cerámica. Su ausencia se suma a la de Pedri, quien tampoco estuvo disponible por molestias en el isquiotibial, una baja que genera mayor preocupación en el cuerpo técnico por el peso del centrocampista en el funcionamiento del equipo.

Un panorama defensivo condicionado y el impacto en la planificación

La lesión de Christensen agrava la situación defensiva del Barcelona. Actualmente, Flick solo cuenta con dos centrales naturales disponibles: Pau Cubarsí y Eric Garcia, ya que Jules Koundé viene actuando como lateral. A esto se añade la prolongada ausencia de Ronald Araujo, quien continúa recuperándose de un problema de salud mental al margen del grupo, y la de Gavi que sigue en proceso de recuperación tras una intervención en el menisco de la rodilla derecha. En ataque, Dani Olmo también permanece fuera por una luxación en el hombro izquierdo.

En el club no hay, por ahora, un clima de alarmismo. Christensen no estaba siendo uno de los jugadores más utilizados por Flick, y el buen rendimiento de Gerard Martín cuando ha actuado como central ofrece cierto margen de tranquilidad. Sin embargo, la dirección deportiva analizará la situación durante el parón navideño para evaluar si refuerza la demarcación de central, una posibilidad que ya estaba sobre la mesa antes de este nuevo contratiempo.

Más allá del aspecto deportivo, la lesión del defensor danés podría tener implicaciones administrativas. El artículo 107 del Reglamento de Elaboración de Presupuestos de LaLiga contempla que los clubes excedidos en el ‘fair play’ salarial, como es el caso del Barcelona, puedan inscribir a otro jugador si uno de los suyos sufre una lesión grave de duración igual o superior a cuatro meses. Para ello, el club deberá remitir el informe médico a la Comisión Médica de LaLiga y esperar su validación.

En caso de recibir un dictamen favorable, el Barcelona dispondría de 20 días naturales para inscribir a un reemplazo, un plazo que coincidiría con el mercado invernal, que se abre el 2 de enero. En términos económicos, el reglamento permitiría utilizar un porcentaje prorrateado del salario del jugador lesionado. Considerando que Christensen percibe alrededor de 13 millones de euros brutos por temporada y que restaría aproximadamente la mitad del curso, el club podría contar con entre 5,2 y 6,5 millones de euros de margen salarial.

No sería la primera vez que el Barcelona recurre a este mecanismo. En la temporada 2023-2024, una lesión de Christensen permitió al club inscribir a Dani Olmo bajo esta misma normativa. Mientras tanto, toda la atención del cuerpo técnico está puesta en sortear las bajas inmediatas y sostener el rendimiento del equipo en un calendario exigente.



