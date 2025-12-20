Vinícius Junior, en el ojo del huracán por pitada en el Bernabéu

El idilio entre Vinícius Junior y el Santiago Bernabéu parece haber entrado en una fase de turbulencia. Este sábado, lo que debía ser una jornada de celebración para el Real Madrid terminó convirtiéndose en un episodio amargo para el atacante brasileño, quien fue despedido entre silbidos por una gran parte de la afición madridista al ser sustituido en el minuto 83 del encuentro frente al Sevilla por LaLiga.

La paciencia de la grada llegó a su límite tras una actuación en la que el extremo volvió a mostrarse errático. Los pitos, que ya se habían escuchado de forma tímida cuando su nombre sonó por la megafonía y tras un intento fallido de regate en los primeros compases del juego, estallaron con fuerza cuando Xabi Alonso decidió sacarlo del campo para dar entrada al canterano Gonzalo. El cambio se prolongó durante casi un minuto mientras Vinícius entregaba el brazalete de capitán a Thibaut Courtois, un tiempo que el público aprovechó para manifestar su descontento de forma sonora.

No es para menos: el brasileño encadenó su 14º partido consecutivo sin marcar con la camiseta blanca. En total, sumando los tiempos añadidos, Vinícius alcanza la alarmante cifra de 1,115 minutos sin celebrar un gol, una sequía que contrasta radicalmente con el peso que solía tener en el marcador. Durante el partido ante el conjunto hispalense, el jugador se marchó sin siquiera realizar un disparo a puerta, reflejando un estado de forma que hoy preocupa en la capital española.

Tensión en redes sociales y el respaldo de Xabi Alonso

La reacción del futbolista no se hizo esperar, aunque no fue a través de palabras, sino de gestos simbólicos en el entorno digital. Nada más entrar al vestuario, Vinícius realizó un cambio radical en su cuenta oficial de Instagram: eliminó su foto de perfil donde vestía la equipación del Real Madrid para sustituirla por una con la camiseta de la selección de Brasil. Además, realizó una publicación críptica que consistía únicamente en tres puntos suspensivos, un movimiento que muchos interpretaron como una muestra de su malestar por el trato recibido en el estadio.

Esta actitud, mucho más impulsiva y rápida que en otras ocasiones, pone de manifiesto que el jugador no encajó bien la crítica de su propia afición. Mientras tanto, en la sala de prensa, el técnico Xabi Alonso intentó calmar las aguas y restó hierro a la polémica, aunque sin dejar de reconocer el derecho del público a manifestarse.

“La afición puede expresar su opinión y se puede mejorar, pero hay que valorar el momento del equipo. Ahora vamos a mejorar”, declaró el entrenador español.

Alonso también quiso dejar claro que, hasta el momento de su comparecencia, no había mantenido una charla privada con el futbolista sobre el impacto emocional de los pitos. Sin embargo, la situación actual reabre el debate sobre su estatus en una plantilla que ahora parece estar liderada por el empuje goleador de Kylian Mbappé. Con un contrato que expira el 30 de junio de 2027, las dudas sobre su renovación y su rol protagónico en el proyecto a largo plazo del club vuelven a estar sobre la mesa en un momento crítico de la temporada.



