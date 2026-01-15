Gerardo Martino afina detalles para su reaparición en la MLS

Después de un exitoso paso por el Inter Miami de Lionel Messi, Gerardo Martino iniciará una nueva temporada en la Major League Soccer, pero ahora en el banquillo del Atlanta United. El “Tata” ofreció sus impresiones de este reencuentro con su primer club en Estados Unidos.

Gerardo Martino tiene el objetivo de devolverle el nivel a uno de los clubes que se ha alejado de los primeros puestos de la MLS en los últimos años. El “Tata” reconoció que espera tener un club que sea ‘protagonista’ en los partidos y que no se deje dominar por el rival.

“Tener una buena preparación física e ir conformando una idea y plan de cómo se va a jugar y transmitírselo a los futbolistas (?) (Tenemos dos opciones) Ser un equipo que ceda protagonismo o tener protagonismo y nosotros estamos buscando la segundo”, dijo Martino en unas declaraciones recopiladas por Olé.

En la temporada 2025, el Atlanta United quedó en el penúltimo puesto de la ronda regular. El conjunto estadounidense solo obtuvo 5 triunfos en toda la campaña. Solo el DC United tuvo una temporada peor en toda la Conferencia Este.

“Especialmente es inadmisible tener tantas cualidades técnicas y que esto no vaya de la mano con la forma de competir. Y trasladarlas que la Liga es muy larga, muy extensa, requiere mucha constancia”, agregó.

En 2017 Gerardo Martino tuvo su primera experiencia en la MLS y fue en el banquillo del Atlanta United. El “Tata” dirigió 78 partidos con el club y dejó un registro de 42 triunfos, 16 empates y 20 derrotas. Martino conquistó la Copa MLS.

El debut del Atlanta United en la temporada 2026 de la MLS será el 21 de febrero. El conjunto de Gerardo Martino se medirá a Cincinnati en el TLQ Stadium. A diferencia del Atlanta, Cincinnati se quedó con el segundo puesto en la fase regular. “The Orange and Blue” solo quedaron a un punto del liderato que quedó en manos del Philadelphia Union.

Como entrenador, Gerardo Martino ha dirigido 4 partidos contra Cincinnati, todos ellos con el Inter Miami. El “Tata” tiene un balance de 2 victorias y 2 derrotas. Pero una de las caídas fue en julio de 2024 con un doloroso 6-1.

