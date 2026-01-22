México vs. Panamá: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

La selección mexicana inicia el año mundialista con un partido amistoso en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Panamá. El Tri se medirá al conjunto “Canalero” en un nuevo intento por cortar la mala racha que México acumula desde que ganó la Copa Oro 2025. Javier Aguirre contará con piezas de la Liga MX.

Este será un duelo con dos selecciones clasificadas al Mundial de 2026. México, por ser uno de los países anfitriones, se quedó con un cupo en el Grupo A junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo; Panamá fue emparejada en el Grupo L junto a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana.

Panamá llega a este duelo con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. “Los Canaleros” viven un presente muy diferente a las necesidades de El Tri. México no gana desde la final de la Copa Oro en julio de 2025 (cuatro empates y dos derrotas).

Pero la selección panameña no ha podido vulnerar a El Tri en los últimos años. A pesar de que le han hecho buenos partidos, México tiene cinco victorias consecutivas ante su rival de turno. El Tri solo ha recibido un gol y ha marcado ocho tantos.

La última vez que Panamá derrotó a México fue el 24 de julio de 2013. Con goles de Blas Pérez y Román Torres, el conjunto panameño venció 2-1 a México en el marco de las semifinales de la Copa Oro. Desde entonces no han vuelto a derrotar a El Tri.

Para este partido México contará con una selección llena de futbolistas de la Liga MX. Solo un jugador no milita en el fútbol mexicano. Obed Vargas fue convocado proveniente de Seattle Sounders de la MLS. El torneo estadounidense aún no ha iniciado.

Horario y dónde ver el partido entre México y Panamá

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET / 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Alineación probable de México

Raúl Rangel; Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Bryan González; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Diego Lainez; Armando González.

Alineación probable de Panamá

JD Gunn; Jorge Gutiérrez, Jorge Rivera, Abdul Knight, Omar Córdoba; Ariel Arroyo, Orman Davis, Ricardo Phillips Jr., José Murillo, Khaiser Lenis; Kadir Barría.

