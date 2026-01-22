¿Richard Ledezma y Brian Gutiérrez en el once inicial de México vs. Panamá?

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, jugadores de Chivas, podrían ser parte del once inicial que se perfila para enfrentar a Panamá este jueves a las 19:00 horas del centro de México (20:00 horas del Este/ 17:00 horas del Pacífico de Estados Unidos) en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

Después de la baja de la joya de los Xolos de Tijuana Gilberto Mora, el “Vasco” Aguirre tratará de armar un cuadro que se parezca lo más posible a las formaciones de los partidos de preparación más recientes contra Uruguay en Torreón, Coahuila en el pasado mes de noviembre y contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

¡Línea de cinco! 🗣️⚽



Don Deivid la pide a gritos pero el Tío Jerry no está tan convencido.

La baja de Mora y el llamado de última hora de Alexis Gutiérrez plantea varios movimientos en el once inicial donde en el cuadro bajo se prevé que inicie con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Israel Reyes, Luis Romo, Eduardo Águila y Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado y Germán Berterame.

Hasta el momento esta es la formación que más utilizó en los entrenamientos, pero a la hora de la verdad podrían darse algunos movimientos como el inicio de Luis Malagón por el “Tala” Rangel, Ramón Juárez del América en lugar de Eduardo Águila de Atlético de San Lui e inclusive a Jorge Sánchez por Richard Ledezma y Carlos Rodríguez por Obed Vargas y Brian Gutiérrez por Carlos Rodríguez, tomando en cuenta el conocimiento que tienen estos jugadores del planteamiento que siempre ha utilizado Javier Aguirre.

Además del resultado, el objetivo principal es identificar sociedades, ritmo colectivo y capacidad de adaptación ante escenarios adversos, como ocurrió con la baja de Gilberto Mora. Cada minuto cuenta en la construcción del proyecto rumbo al Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones y tendrá la presión de competir a un nivel más alto

@untalaaronnieto se encuentra en Panamá afuera del hotel de concentración de la Selección Mexicana… 🇲🇽✅



▪️Poca emoción en los panameños previo al amistoso

▪️Gilberto Mora causó baja

▪️Brian Gutiérrez y Richard Ledezma podrán tener minutos



🎥: @AS_MSanchez pic.twitter.com/tLKZUtXcMh — AS México (@ASMexico) January 21, 2026

Hasta el momento Panamá y México se han enfrentado en 27 ocasiones, con 19 victorias de México, seis empates y solo dos derrotas del cuadro mexicano a lo largo de la historia en diferentes competencias, desde eliminatorias mundialistas, Copa Oro y Nations League, así como Juegos Panamericanos.

En la Nations League, México suma 5 triunfos; en el Hexagonal u Octagonal final, se registran 3 victorias para México y 2 empates; y en amistosos, la Selección Mexicana ha ganado 4 partidos.

En la Copa Oro, México logró 3 victorias, 1 empate y Panamá se llevó 2 triunfos; mientras que en la Eliminatoria Mundialista, venció en 3 ocasiones, empató 2 veces y Panamá ganó 1 partido, así como en el Torneo Panamericano, suma 1 triunfo, y en los Juegos Centroamericanos, se registró 1 empate.

Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo… 🎶🤝🏻



Tremenda dupla la de estos compas. ⚽️

México buscará la victoria número 20 en el juego 28 de la historia entre ambas selecciones, en donde la superioridad siempre ha sido del combinado azteca y donde este jueves intentará mantener el predominio sobre el cuadro canalero.

