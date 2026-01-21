Memo Ochoa sigue sin aparecer en la órbita del Vasco Aguirre para el Mundial

Javier Aguirre reconoció que Raúl “Tala” Rangel de Chivas y Luis Malagón del América, son los dos porteros que tiene considerados para el Mundial, restándole una opción que podría salir de Carlos Acevedo y siete porteros más, pero sin mencionar al cinco veces mundialista Memo Ochoa.

En la conferencia previa al duelo de preparación contra Panamá que se realizará este jueves en el estadio Rommel Fernández, Aguirre expuso que Raúl Rangel y Luis Malagón, actualmente están fijos para seguir peleando por el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Me doy cuenta que Javier Aguirre sigue siendo el técnico ideal para @miseleccionmx 🇲🇽🙌🏻



El que el Tri necesita, no se vuelve con ningún tema.



Grandes reflexiones:



-Hay dos porteros, Malagón y Tala. Los demás, están en una liga más abajo…

-Si Chucky no tiene club, no irá… pic.twitter.com/Yh9iNwUiFQ — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) January 21, 2026

“Es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo que Tala y Malagón van un paso por delante”, destacó el técnico nacional cuando se volvió a tocar este tema recurrente en todo partido del equipo Tricolor y donde la duda del “Vasco” Aguirre recae en el puesto de tercer portero donde parece tener en mente a Carlos Acevedo de Santos Laguna y una lista de siete más arqueros, entre ellos Memo Ochoa, aunque se mantuvo sin mencionarlo.

Hasta el momento Aguirre ha observado a Alex Padilla que defendió la portería de Pumas y que regresó al Athletic de Bilbao, Carlos Moreno de Pachuca y Andrés Sánchez de Atlético San Luis y Sebastián Jurado en uno de los microciclos que ha programado el técnico nacional.

Pero nadie puede descartar alguna sorpresa y que al final se decante por Memo Ochoa que juega en el AEL Limassol de Chipre, una liga que no parece tener tanta trascendencia, pero que ha servido para mantener en activo al cinco veces mundialista desde Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Sobre la búsqueda del tercer portero, Javier Aguirre dijo: “Entonces estamos por ahí en la búsqueda de un tercer portero que nos pueda ayudar, un cuarto portero inclusive, por qué no. Acevedo está en esa lista, es un buen muchacho, buen arquero, no le he dado minutos, pero tampoco se los he dado a Tapia, Ochoa o a Carlos Moreno o algún otro que se me escapa por ahí. Estamos en eso, pero no estoy preocupado por ese puesto”.

El 'VASCO' DISIPARÁ DUDAS. 😯🇲🇽 Mucha atención a las palabras de Javier Aguirre en la previa de los partidos de la Selección Mexicana frente a Panamá y Bolivia en el extranjero. #PuntoFinal pic.twitter.com/EV3oP05qm3 — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 22, 2026

Ochoa ha tenido muy poca actividad en el proceso de Javier Aguirre para el Mundial 2026, como en el duelo eliminatorio de la Nations League contra Honduras en San Pedro Sula y en el de vuelta utilizaron a Luis Malagón en el primer aviso de que el exportero del América ya no era el dueño indiscutible del cuadro nacional.

Seguir leyendo:

– Chucky Lozano tiene que encontrar equipo o se queda sin Mundial

– México convocó para duelos vs. Panamá y Bolivia, a tres jugadores con hechura en la MLS

– La Liga MX parará en la fecha 3 por gira de México vs. Panamá y Bolivia





