Memo Ochoa deja su arco en cero en Chipre por segunda vez al hilo y mantiene vivo su sueño mundialista

El mexicano Guillermo Ochoa volvió a ser protagonista en el fútbol europeo con una actuación sólida bajo los tres palos que permitió al AEL Limassol avanzar a la siguiente ronda de la Copa de Chipre, tras vencer 1-0 al Aris y mantener su portería en cero, un resultado clave en medio de un contexto de críticas recientes.

Ochoa responde en la cancha tras las críticas

El experimentado portero mexicano había sido señalado por los resultados negativos del club en semanas anteriores, pero en sus dos apariciones más recientes ha mostrado una clara mejoría. El partido disputado el miércoles 21 de enero, correspondiente a la segunda ronda copera, fue una nueva muestra de su capacidad para responder en momentos de presión.

Dos porterías en cero que marcan el cambio

Con el triunfo ante Aris, Memo Ochoa sumó su segundo partido consecutivo sin recibir gol, luego de repetir la hazaña frente a Akritas Chiorakas, encuentro que también terminó 1-0 a favor del Limassol. Esta racha ha sido fundamental para devolver confianza tanto al guardameta como al equipo en competiciones clave.

NOCHE GRANDE DE MEMO 🧤



Guillermo Ochoa fue figura en la sorpresiva victoria del AEL Limassol sobre el Aris Limassol, uno de los favoritos, y selló el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Chipre. pic.twitter.com/wnZW6WiQGE — CRACKS MX (@mx_cracks) January 21, 2026

Pieza clave del AEL Limassol en Copa y Liga

La aportación de Guillermo Ochoa ha sido determinante para que el AEL Limassol muestre una versión más competitiva en el torneo local y avance en la Copa de Chipre, donde aún espera rival en la siguiente ronda. El próximo compromiso del club será el domingo 25 de enero, cuando enfrenten al Anorthosis en la Liga de Chipre, un duelo importante para confirmar la mejoría del equipo.

Memo Ochoa y el objetivo del sexto Mundial

Más allá de su presente en Europa, Memo Ochoa mantiene un objetivo claro: disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, un logro histórico que solo un grupo reducido de futbolistas podría alcanzar, entre ellos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, si son convocados por sus selecciones.

Para lograrlo, el guardameta deberá mantenerse activo y en buen nivel, sabiendo que la competencia por la portería del Tri es fuerte, con nombres destacados en la Liga MX como Luis Malagón, Tala Rangel y Carlos Acevedo.

Esto de Guillermo Ochoa es Chipre es espectacular. Avanzó de ronda en Copa frente a uno de los mejores clubes del país. Además, con otro arco en ceros. No es una liga top pero esto también es Europa. Es titular indiscutible y tendría que ir al Mundial.🇲🇽🔝pic.twitter.com/RR4Oj4aMql — Julio Rodríguez (@julioordz10) January 21, 2026

Seguir leyendo:

– Memo Ochoa se aferra al Mundial 2026 con gran lance de tres puntos con el AEL Limassol

– LaVolpe y por qué descarta a Memo Ochoa para el Mundial y pide ayuda para Malagón

– Memo Ochoa quiere ser mundialista al lucirse en la victoria del AEL Limassol FC de Chipre

– René Higuita respalda a Guillermo Ochoa y considera que debe ser titular en el Mundial