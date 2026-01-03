Memo Ochoa se aferra al Mundial 2026 con gran lance de tres puntos con el AEL Limassol

Guillermo Ochoa no quiere rendirse en buscar un sitio en la lista para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, al lucirse este sábado con un lance que le permitió a su equipo AEL Limassol sumar tres valiosos puntos en el reinicio del fútbol de Chipre.

Ochoa sin importarle las críticas y comentarios en su contra de que su edad juega en su contra para mantener intactas sus condiciones con 40 años de edad que le permitan colarse en la lista mundialista contra todos los pronósticos, aprovechando que Luis Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo han tenido muchos altibajos y no generan confianza en el entorno de la selección de México.

Guillermo Ochoa va encontrando su mejor versión 💪🧤🔒



El arquero mexicano mantuvo el cero por cuarta ocasión en la temporada en el valioso triunfo del AEL Limassol ante Ethnikos Achnas. AEL se ubica en la séptima posición de la Liga de Chipre con 24 puntos 🇨🇾📈 pic.twitter.com/iqGC52Gusl — AS México (@ASMexico) January 3, 2026

El portero, cinco veces mundialista en su regreso de las festividades navideñas, tuvo el trébol de cuatro hojas de su lado al mantener en cero su arco, permitiendo que el AEL Limassol se llevara la victoria por 1-0 ante el Ethnikos Achnas en la jornada 16 de la liga de Chipre.

Ochoa tuvo un espectacular inicio del 2026 con el objetivo claro para intentar ser una pieza clave en el Mundial 2026 y poder retirarse a lo grande en la justa mundialista en suelo mexicano, donde muchas veces no ha sido valorado en su verdadero nivel como seleccionado nacional.

La única anotación del partido fue por conducto del sueco Zakaria Sawo al minuto 70, el cual tuvo que ser revisado por el VAR, demorando unos minutos en ser validado, pero finalmente resultó suficiente para el triunfo del AEL Limassol.

Con esta victoria, el AEL Limassol llegó a 24 unidades y se posiciona en el séptimo lugar de la Liga chipriota, regresando a la victoria después de un empate y una derrota al final de 2025 en donde el portero mexicano demostró que es dueño absoluto de la titularidad del AEL Limassol al completar su partido número 13 como titular.

Ahora habrá que esperar si Javier Aguirre convoca a Ochoa para la fecha FIFA de marzo que será la última ocasión en que se pueda llamar a jugadores de Europa para encarar a Portugal y a Bélgica, el primer partido en el reestreno del Estadio Azteca y el segundo en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

¡Ochoa brilla en Chipre! 🇲🇽 Portería invicta y triunfo clave para el AEL Limassol esta jornada 🧤 https://t.co/1Ftmv75MuJ pic.twitter.com/RWjx1UAZ6a — Claro Sports (@ClaroSports) January 3, 2026

Ochoa buscará mantenerse en forma para mantenerse en el radar del cuerpo técnico de la selección de México y solo se podrá con buenas actuaciones dentro de su equipo.

