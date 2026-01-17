Jordi Cruyff dirigirá al Ajax en Holanda

El Ajax de Ámsterdam anunció este sábado el nombramiento de Jordi Cruyff como su nuevo director técnico, confirmando así el acuerdo verbal que ambas partes habían alcanzado el pasado 28 de diciembre. El club neerlandés informó que el contrato ya fue firmado y que el exfutbolista y directivo comenzará formalmente sus funciones a partir del 1 de febrero, en una etapa que marca su regreso institucional a la entidad donde se formó durante su juventud.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Jordi Cruyff nació en Ámsterdam el 9 de febrero de 1974 y es hijo de Johan Cruyff, una de las figuras más influyentes en la historia del Ajax y del fútbol mundial. Durante varios años fue parte de las divisiones juveniles del club antes de trasladarse a España, donde continuó su formación en el Barcelona. Ese recorrido temprano explica, en parte, el vínculo personal y profesional que mantiene con ambas instituciones.

Como futbolista profesional, Cruyff desarrolló una carrera internacional que incluyó pasos por clubes como el Manchester United, además de otras experiencias en distintas ligas europeas. A nivel de selecciones, disputó nueve partidos con el combinado absoluto de los Países Bajos, formando parte de una generación que vivió la transición posterior a la era dorada del fútbol neerlandés.

Un regreso cargado de simbolismo y experiencia

Tras colgar los botines, Jordi Cruyff construyó un perfil ligado a la gestión deportiva. A lo largo de los años ocupó cargos relevantes en el fútbol internacional, entre ellos el de director deportivo del Maccabi Tel Aviv, el Barcelona y la selección de Ecuador. Más recientemente, también estuvo vinculado a la Federación Indonesia de Fútbol, donde se desempeñó como asesor.

“Es muy especial estar aquí y firmar mi contrato. En el estadio que lleva el nombre de mi padre y en el club que ha sido importante en mi vida desde que era niño. No hace falta decir lo mucho que significa para mí y mi familia”, expresó Cruyff en declaraciones publicadas en el sitio web oficial del Ajax.

El nuevo técnico subrayó además el compromiso que asume en esta etapa de su carrera. “A partir de febrero me dedicaré por completo al Ajax. Esto me produce un gran sentido de responsabilidad y orgullo. Agradezco a la directiva del club su confianza. El Ajax es un club único con una rica historia, y voy a hacer todo lo posible para añadir juntos un nuevo capítulo de éxito”, agregó.

Por su parte, el Ajax informó que en una Junta General Extraordinaria de Accionistas, aún por convocar, se comunicará formalmente la intención del Consejo de Supervisión de nombrar también a Cruyff como consejero estatutario del club hasta el 30 de junio de 2028, ampliando así su rol dentro de la estructura institucional.

En el pasado reciente, el nombre de Jordi Cruyff también fue vinculado con el fútbol mexicano. En 2024, Fox Sports informó que Fernando Cevallos comentó en el programa La Última Palabra que Cruyff podría integrarse al proyecto de las Chivas de Guadalajara. Según el periodista, Jordi sostuvo una reunión con Amaury Vergara, presidente del club, en la que incluso surgió el nombre de Óscar García. Finalmente, ese escenario no se concretó y Cruyff inicia ahora una nueva etapa en el Ajax, en un regreso que combina historia, identidad y experiencia directiva.



Sigue leyendo:

· Reguilón dice que jugar en el Inter Miami con Messi “es un sueño”

· Sebastián Jurado estaría en el radar del fútbol inglés

· El fútbol está de luto por el fallecimiento de Rocco Commisso, propietario de la Fiorentina