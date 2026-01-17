El fútbol está de luto por el fallecimiento de Rocco Commisso, propietario de la Fiorentina

El fútbol italiano afrontará la fecha 21 de la Serie A en medio del luto por el fallecimiento de Rocco Commisso. El propietario de la Fiorentina y presidente de Mediacom Communications falleció a sus 75 años en Estados Unidos. Commisso habría tenido algunos problemas de salud ligado al nervio ciático.

“Tras un largo período de tratamiento médico, nuestro querido presidente nos ha dejado, y hoy todos lamentamos su fallecimiento. Su amor por la Fiorentina fue el mayor regalo que se hizo a sí mismo“, informaron desde la Fiorentina.

La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.



Nota ufficiale: https://t.co/Qtvq536Fm0 pic.twitter.com/ivoka2Rwe6 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 17, 2026

Hace algunos meses Commisso fue operado en New York por lombosciatalgia (una afección que causa fuertes dolores de espalda). Esto impidió que Commisso estuviera de cerca con la Fiorentina. Sin embargo, no hay informaciones que vinculen este problema de salud con su fallecimiento.

Rocco Commisso fue propietario del New York Cosmos del fútbol de Estados Unidos. En 2019, el empresario se convirtió en propietario de la Fiorentina. Commisso se distinguió por buscar el desarrollo del fútbol italiano al igual que su infraestructura.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también le dedicó unas palabras al dirigente. Infantino reveló detalles de la relación de Commisso con sus futbolistas. Commisso era afectivo con sus jugadores. dejará un vacío en el conjunto italiano.

“Me entristece la noticia del fallecimiento de Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina, quien dedicó su vida a nuestro maravilloso deporte (…) Cuando lo conocí, me habló de sus jugadores como si fueran sus hijos, de su club como si fuera parte de sí mismo. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que lo conocieron y trabajaron con él. Un grande“, escribió Infantino.

Il presidente della Fifa #Infantino ha affidato ai propri canali social il ricordo del presidente della #Fiorentinahttps://t.co/bOoHtAm7kW — LaViola.it (@laviola_it) January 17, 2026

Desde el New York Cosmos también se pronunciaron tras la pérdida del reconocido dirigente. El club estadounidense recordó a Rocco Commisso como un personaje importante en el crecimiento de la disciplina en el país.

“Un líder apasionado que dedicó su vida al fútbol y al futuro de este deporte en este país. Rocco luchó por lo mejor para el fútbol estadounidense, creyendo en el crecimiento del juego, la importancia de la comunidad y el poder de los clubes para inspirar a la próxima generación“, escribió el club en sus redes sociales.

The New York Cosmos mourn the passing of Rocco B. Commisso.



We honor the life of Rocco B. Commisso, a passionate leader who dedicated his life to the game of soccer and to the future of the sport in this country.



Rocco fought for what is best for American soccer, believing in… pic.twitter.com/V3XgLoDnwz — New York Cosmos (@NYCosmos) January 17, 2026

