El Real Madrid gana, pero en un clima hostil en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid-Levante de este sábado se convirtió, más que en un partido, en un plebiscito. Derrota en la final de la Supercopa de España, salida de Xabi Alonso para la llegada de Álvaro Arbeloa y eliminado en octavos de Copa del Rey contra el Albacete. Todo en un lapso de ocho días tras lo que el público madridista tenía ganas de reprochar a sus jugadores, con el brasileño Vinícius y el inglés Jude Bellingham siendo los más señalados.

Desde la salida de los futbolistas al calentamiento, aún con un Bernabéu sin el aforo previsto para el partido, ya se escucharon los primeros pitos, incrementados durante el anuncio en megafonía del once titular.

En ese momento, a pesar del alto volumen de la megafonía, los pitos se impusieron e incrementaron con dos nombres, Vinícius, quien también fue silbado durante el encuentro con especial ímpetu, y Bellingham.

Por su parte, el nombre de Álvaro Arbeloa, en su primer partido en el Bernabéu tras ser anunciado como entrenador del Real Madrid el pasado lunes en sustitución de Xabi Alonso, no tuvo un calado especial en la pitada.

PITADA HISTÓRICA DEL SANTIAGO BERNABÉU A TODOS LOS JUGADORES DEL REAL MADRID.



Solo Gonzalo García recibió aplausos.



pic.twitter.com/EEkjdiHuoU — MT2 (@madrid_total2) January 17, 2026

Además, justo antes de comenzar un encuentro en el que se extendieron los pitos, y ya sin el himno en la megafonía, la pitada pasó a un primer plano y se vieron pañuelos en la grada como signo de desaprobación.

Un recibimiento hostil del que tampoco se libró Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien escuchó gritos por una parte de la afición, muy lejos de ser mayoritaria, pidiendo su “dimisión”.

No ayudó la primera parte que firmó el Real Madrid. 0-0 al descanso y con un único remate a puerta, un cabezazo de Gonzalo sin peligro tras una falta que reflejó el desconcierto que rodea al equipo que ahora dirige Arbeloa. Álvaro Carreras se acercó al balón para sacar la falta, pero se alejó. Sin nadie que pusiera en juego el esférico, provocando otra pitada del público, se acercó Fede Valverde para poner el centro.

El resultado propició que el ambiente en el Bernabéu empeorara y los futbolistas lo notaban en el campo. Sin capacidad para imponer fútbol ante un Levante que arrancó la jornada penúltimo en LaLiga EA Sports y que merodeó la portería de Courtois mientras el tiempo jugaba a su favor.

Cambios sin que nada cambie

Vivió el público del Bernabéu el primer partido de Arbeloa como técnico del primer equipo, en el día de su 43 cumpleaños. Su llegada al estadio, parándose a mirar las 15 copas de la Liga de Campeones camino al vestuario, en un gesto más de cara a un madridismo que, eso sí, no le hizo caso cuando pidió, en la previa, apoyo a sus futbolistas.

Cambio de libreto en el banquillo, con Antonio Pintus de nuevo dirigiendo los calentamientos en la banda, tras su vuelta al primer plano tras la salida de Xabi Alonso, pero tuvo que aparecer el de siempre esta temporada para desatascar el partido.

Jugada individual de Kylian Mbappé para forzar el penalti de Dela, que el propio futbolista galo transformó para seguir a gol por partido en Liga -19 tantos en 19 encuentros– y sumar, en total, 30 en 26 partidos esta temporada.

El líder de un Real Madrid en el que los cambios no han provocado mejoría… ni cambios. Valverde volvió al lateral, Tchouaméni de central y un nivel de juego en constante involución.

Por ello, la victoria con los goles de Mbappé y Asencio en la segunda parte no calmó el ánimo de la afición madridista, que despidió a su equipo con otra pitada a tres días de volver a jugar en casa, esta vez en Liga de Campeones recibiendo al Mónaco el martes; en otro plebiscito de máxima tensión.

Da igual el resultado final del Real Madrid – Levante.



HEMOS GANADO. EL MADRIDISMO AL FIN HA DESPERTADO.



Pañolada histórica y cánticos del SANTIAGO Bernabéu de FLORENTINO DIMISIÓN.#FlorentinoDimisión #realmadridlevante pic.twitter.com/7kW48wVrSH — Christian Sport (@_ChristianSport) January 17, 2026

Solo un futbolista se llevó una ovación del Bernabéu, Raúl Asencio, quien jugó con máscara tras recibir un golpe en Albacete. Minutos después de marcar el 2-0 definitivo fue sustituido y la afición le aplaudió al dirigirse al banquillo.

No tuvo el gusto de recibir ese cariño Arbeloa. Ya en el tiempo añadido, la ‘Grada Fans’, situada en el fondo sur del estadio, coreó el nombre del técnico, pero fue respondido con algunos pitos por parte del resto de la afición.

Una afición que, durante el encuentro, tuvo a Vinícius muy presente. Constantemente silbado el brasileño, quien, al terminar el partido, fue el primero en dirigirse al banquillo, rápido, mientras por el camino recibió el cariño de Asencio y parte del cuerpo técnico.

